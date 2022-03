Florbalová senzace! Ženy FBC ukončily neporazitelnost a vládu Vítkovic

„Nikdo z nás si to ještě ani pořádně neuvědomuje,“ zářila Veronika Tomšová, brankářka a klíčová opora týmu FBC ČPP Bystroň Group Ostrava. „Nikdy v kariéře jsem nic takového ještě nezažila, ale výsledky a čísla nejdou jenom za mnou. Byla to spolupráce celého týmu.“

Pro Vítkovice je vyřazení v semifinále šok. Superfinále třikrát za sebou ovládly, v českých soutěžích naposledy prohrály před třemi lety. Celkem vyhrály 70 zápasů v řadě. A teď padly hned čtyřikrát za sebou. V emotivní bitvě, ve které došlo i na strkanice a potyčky na hřišti, nenašly klíč na urputně bojující soupeřky.

„Jsem pyšná na každého v našem týmu a jsem ráda, že se nám podařilo porazit Vítkovice v co nejkratším čase,“ usmívala se slovenská florbalistka Paulína Hudáková, která dávala gól ze hry a v rozstřelu proměnila klíčový samostatný nájezd. „Poslední zápas byl nejtěžší a my jsme věděly, že bude horší než všechny ostatní, ale dokázaly jsme zvítězit a pořádně si to užijeme.“

Vítkovická kapitánka Denisa Ferenčíková těžce kousala nečekaný nezdar. Není divu, Vítkovice znovu suverénně ovládly základní část (skóre 256:60) a od roku 2012 chyběly v Superfinále pouze dvakrát. V tomto období také vydolovaly pět mistrovských titulů a dvě stříbra. „Chtěla bych pogratulovat FBC k postupu. Nemyslím si, že vyhrál florbalovější tým, ale holky měly větší disciplínu a emoce. Držím jim palce a doufám, že vyhrají a přivezou titul do Ostravy.“

Trenér Tomáš Martiník připustil, že první prohra po dlouhé sérii s jeho týmem zamávala. „Porážka v prvním zápase série měla větší následky, než jsme si asi dokázali představit,“ řekl Martiník.

Faktem je, že tým FBC hrál i v základní části velmi dobře. Ostravanky skončily v dlouhodobé soutěži třetí (16 výher/ 3 prohry, skóre 171:81). Ve čtvrtfinále vyřadily po boji Bohemians Praha 4:2 (11:3, 5:1, 8:3, 5:6, 5:6, 6:1).

Michaela Mlejnková je nejlepší střelkyní play off (10 branek), Kristina Hudáková, Malwina Zagórska a Paulína Hudáková se s 9 brankami dělí o druhé místo. V kanadském bodování je Mlejnková celkově druhá (10+8), Paulína Hudáková čtvrtá (9+7).