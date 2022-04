Florbalista Langer na titul ve Švédsku nedosáhl: Na tým jsem hrdý, příští rok budeme silnější

Český florbalista tak zakončil parádní sezonu s 31 góly a 20 asistencemi, které nastřádal v součtu základní části s play-off. Právě 31. Langerův gól byl i zároveň posledním v rámci právě skončené sezony elitní švédské ligy.

Ve finále Kalmarsund sice vedl 1:0, nicméně Falun čtyřmi góly vývoj obrátil a poté už Langer a spol. jen dotahovali. Z titulu se tak raduje vítěz základní část Falun.

“Samozřejmě nás to mrzí, je to těžké teď bezprostředně po zápase. Nicméně jsem na náš tým hrdý. Co jsme zvládli, a čím jsme si prošli. A jak jsme zvládli finále, protože si myslím, že v některých pasážích jsme byli i lepším týmem,” uvádí v tiskové zprávě pro média Langer.

“Myslím si, že se to dá zhodnotit, že to bylo padesát na padesát. Rozhodlo to, že jsme neproměnili některé brejkové situace. Samozřejmě oni rozhodli zkušeností, ale můžeme být hrdí,” pokračuje dvacetiletý útočník. “Příští rok budeme o to silnější, o to zkušenější a věřím, že to příští rok urveme,” dodává.