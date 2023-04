Žádné tahání za cop! Florbalistka Buczeková sestřelila rivalky hattrickem

Tentokrát chytila derby za správný konec. Vítkovická florbalistka Dominika Buczeková (21) před rokem nezvládla emotivní semifinále s FBC Ostrava. Za smýkání soupeřky za cop dostala disciplinární flastr, finále Vítkovicím šokujícím způsobem uteklo. Ve víkendovém Superfinále polská florbalistka stejný tým sestřelila hattrickem a jednou asistencí. Na vítězství 6:4 měla klíčový podíl. Od spoluhráček hned po zápase dostala na hlavu korunu a červený plášť s logem Supermana. Buczeková se s klubem loučí, přestupuje do švédského Kalmarsundu. „Tohle byl můj sen a on se splnil,“ neskrývala po finále emoce.

Před rokem to byl šok. Vítkovické florbalistky vybojovaly tři mistrovské tituly (2018, 2019, 2021) a neprohrály neuvěřitelných 70 (!) zápasů v řadě za sebou. Až v semifinále narazily na městské rivalky z FBC Ostrava. Padly 0:4 na zápasy (2:4, 0:1, 4:9, 3:4 sn).

Dominika Buczeková semifinále nedohrála. Nejproduktivnější hráčka týmu i celé základní části ve třetím duelu chytila v šarvátce u střídaček Nikolu Chalupovou zezadu za cop a tahala ji pryč. Od disciplinární komise pak dostala šestnáctidenní distanc, který si odseděla v rozjezdu aktuální sezony. Do finále tehdy šly hráčky FBC a poprvé v historii jej pak také vyhrály.

V letošním Superfinále se ostravské rivalky potkaly znovu. V boji o zlato. Vůbec poprvé v historii. A Buczeková do něj znovu šla jako nejproduktivnější hráčka Vítkovic i celé extraligy. „Říkaly jsme si, že jsme lepší, že to zvládneme,“ popisovala finálové rozpoložení. „A že když tentokrát budeme disciplinované, nemají nás čím zaskočit. To bylo i vidět, hrály jen na brejky a my to zvládly fakt skvěle. Až na výpadek ve třetí třetině...“

Vítkovické florbalistky v Superfinále vedly už 5:1. Po dvou parádních akcích Karolíny Bínové jim ovšem náskok začal utíkat pod rukama. Hráčky FBC se přiblížily na 5:4. „My se připravovaly, že se v zápase může stát cokoliv,“ líčila Buczeková. „Stalo se, že nám daly tři góly. My se k tomu postavily úplně skvěle, daly jsme ještě jeden gól a pak už to bylo jen o nás.“

I díky čtyřem superfinálovým bodům (3+1) ovládla Dominika Buczeková podruhé v kariéře bodování play off, povedlo se jí to už v roce 2021. Tentokrát nasbírala 20 bodů (9+11) ve dvaceti zápasech. Parádní atmosféru v O2 Areně si užila. Ženské finále sledovalo 10 122 diváků, což je nový český rekord.

„Bylo to cítit, mám husinu ještě teď,“ neskrývala. „Bylo to skvělé! Naši diváci i ti z FBC se o atmosféru postarali, všechny jim děkujeme.“

Vítkovické florbalistky mistrovským titulem potvrdily účast v nadcházejícím Poháru mistrů. Díky novému formátu soutěže si ho znovu zahraje i FBC Ostrava. Týmy z top evropské čtyřky totiž nově mají k dispozici dvě místa. A protože Vítkovice měly už Pohár mistrů jistý díky vítězství v Poháru Českého florbalu, doprovodí je právě FBC Ostrava.