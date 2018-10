Sparta nastřílela Ostravě 26 branek, Chrudim a Teplice dál bez ztráty bodu

Pražská Sparta hostila poslední tým tabulky VŠB Ostrava. Zápas skončil jednoznačným výsledkem 26:2. „Na zápas jsme bohužel přijeli v šesti lidech do pole a podle toho taky výsledek vypadá. Máme sedm lidí zraněných nebo nemocných a tři kluci šli na fotbal. Samozřejmě jsme teď frustrovaní a naštvaní, protože takhle jsme si naše zápasy v lize v žádném případě nepředstavovali,“ litoval trenér ostravských vysokoškoláků Martin Kapsa.

Premiérový hattrick si v tomto utkání připsal sparťan Martin Hora, který po utkání jen zářil: „Děkuji trenérovi, že mi dal důvěru a dostal jsem se do zápasu, ale i všem spoluhráčům, díky nimž jsem se do gólové šance dostal. Je krásné vstřelit svůj první gól, ale zároveň i hattrick, takže to budu mít asi drahé.“

V souboji neporažených celků uspěla Chrudim na palubovce Uherského Hradiště, kde zvítězila 4:1. „Odehráli jsme skvělý zápas. Měli jsme pod kontrolou rytmus utkání a soupeři povolili jen několik málo šancí na vstřelení gólu,“ chválil chrudimský kouč Felipe Conde. „Hradiště bylo svědkem futsalového galapředstavení. Famózní tým Chrudimi předvedl parádní hru a nás může jen těšit, že jsme s ním v určitých pasážích drželi krok," navázal jeho protějšek Jaroslav Hastík.

Výhru v severočeském derby ukořistily Teplice, které porazily Liberec. „Výsledek 9:3 není špatný, ale gólů mohlo být daleko víc,“ usmíval se domácí kapitán David Černý.

Parádní obrat se povedl České Lípě, která doma zdolala Mělník 4:3. „Zápas se mi hodnotí velice dobře, jelikož jsme získali tři body, ale musím přiznat, že to byl remízový zápas. Byl to oboustranný boj do plných a hra se přelévala nahoru, dolů,“ přiznal kouč Démonů Karel Kruliš po první výhře v sezoně.

Výsledky 5. kola VARTA futsal ligy:

Uherské Hradiště – Chrudim 1:4

Branky: 13. Křivánek – 9. a 15. Slováček, 18. Bagatini, 23. Max.

Sparta Praha – VŠB-TU Ostrava 26:2

Branky: 1., 7., 14., 19., 20. a 26. Drahovský, 2. a 38. Amrani, 3., 8. a 37. Pimpolho, 9., 16., 23., 27., 29. a 38. Grbeša, 17. Novak, 18. a 33. Jean, 20., 22. a 34. Seidler, 25., 32. a 37. Hora – 11. Uher, 36. Půda.

Česká Lípa – Mělník 4:3

Branky: 16. a 27. Kubelka, 34. Hrubý, 35. Fichtner – 18. Vokoun, 19. a 32. Gabčo.

Teplice – Liberec 9:3

Branky: 8. a 35. Daniel, 10. Joao Jairo, 12. a 39. Černý, 14. a 24. Claudinho, 20. Novotný, 39. Baran – 11. Kaiser, 16. Toman, 32. M. Soukup.