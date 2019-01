Futsal čeká 17. derby pražských „S“. Výkop je netradičně v sobotu po obědě | iSport.cz

Slavii se daří. Má skvělou sérii šesti výher. Vlastně vyhrála vše od posledního derby na Podvinném mlýně. Tým trenéra Ivana Božoviče jeho koncepční práci roste kolo od kola. „I výhra v derby je jen za tři body. Takže z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že jde o běžný zápas. Ale nechceme a nemůžeme si dovolit prohrát obě dvě derby v základní části kvůli naší psychické pohodě,“ zdůraznil slávistický kapitán Jan Homola, který má o sobotním utkání jasno: „Čekám atraktivní a dynamický futsal, který se bude líbit fanouškům. Bude to boj o každý centimetr palubovky. Zahraniční hráči si musí uvědomit, co derby pražských „S“ znamená. Není to jen zápas, je to sportovní válka.“

Sparta od derby vyhrála jen čtyři zápasy, a navíc s celky ze spodu tabulky. K tomu dvakrát prohrála. V Chrudimi a překvapivě v Mělníce. V posledním utkání v Liberci neměl kouč Sparty zdaleka kompletní kádr. Otázka zní, jak bude jeho tým vypadat před prestižním sobotním zápasem.

„Na zápas se Slavií se velmi těším, stejně jako všichni mí spoluhráči. Všichni dobře víme, že derby mezi Spartou a Slavií jsou největší zápasy v sezoně, a to nejen ve futsale či fotbale, ale v každém sportu. Věřím, že si do haly najde cestu mnoho fanoušků a budou hnát své týmy za vítězstvím,“ řekl sparťan Tomáš Drahovský.

Jeho parťák Tomáš Vnuk odehraje své vůbec první derby pražských „S“: „Pro mě osobně to bude první pražské derby, takže jsem opravdu natěšen, a to jak na zápas, tak na atmosféru v hledišti. Doufám, že přijde hodně diváků a zápas se jim bude líbit. Hlavní však bude, abychom zvítězili a dotáhli se nejen na Slavii, ale přiblížili se i k úplné špičce tabulky.“

V historii futsalových derby Sparty a Slavie se odehrálo už šestnáct bitev. Devětkrát se radovala Sparta, pětkrát Slavia a dvakrát skončil zápas remízou. Na sedmnáctý mač se můžete přijít podívat osobně do haly v Edenu od 15 hodin.