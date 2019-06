Futsalová Sparta bude hostit Ligu mistrů. Chceme udělat show, tvrdí kouč | iSport.cz

V úterý odpoledne se tuzemský futsal dočkal skvělé zprávy. Znovu po roce zamíří do České republiky Liga mistrů. Vítěz VARTA futsal ligy pražská Sparta bude hostit ve své hale jednu ze základních skupin (main round) této největší evropské klubové soutěže. „Udělali jsme maximum, abychom pořadatelství dostali. Věřím, že to zvládneme. Fanoušci se mají určitě na co těšit,“ uvedl pro iSport.cz trenér Sparty Beni Simitči.