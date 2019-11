Favorité nezaváhali. Slavia nastřílela sedm branek Hodonínu | iSport.cz

Dařilo se i páté Slavii, která si po výprasku v derby spravila chuť na palubovce posledního Tanga Hodonín, kde vyhrála 7:1. „Tango dobře bránilo a vyráželo do brejků, mají na to technické hráče, to na nás chvíli platilo, ale pak jsme nastříleli branky a už byl zápas v klidu. Po přestávce jsme přidali ještě dva góly a situaci ještě víc uklidnili,“ oddychl si slávista Daniel Klíma.

Plzeň hrála na palubovce Mělníka. I ona s přehledem vyhrála 9:5. Tomáš Vnuk, coby nejproduktivnější hráč soutěže, nasbíral sedm kanadských bodů. Trenér Marek Kopecký byl spokojený: „Myslím si, že jsme měli hru celý zápas pod kontrolou. Zbytečně jsme soupeři darovali snadné góly, takže jsme nedokázali výrazněji utéct. V Mělníku je to navíc takový specifický, že co střela, to tam spadne. Ale dobře jsme kombinovali a drželi balon a měli jsme spoustu dalších šancí rozhodnout ten zápas daleko dřív. Jsem rád, že jsme se dnes vrátili k našemu futsalu, hráli v pohybu, drželi dobře balon a vytvářeli plno šancí. Teď si odpočineme, a pak uvidíme, co bude se Spartou.”

Čtyři body za prvním se drží i loňský vicemistr. Svarog Teplice porazil v severočeském derby Českou Lípu vysoko 9:4. Podle domácího vedoucího Tomáše Šebla se Svarog musel vypořádat s velkou marodkou: „Kvůli zranění nemohli do zápasu nastoupit třeba Teka, Ossorio nebo Sebiskveradze. Ještě k tomu šli do zápasu zranění hráči, včetně našich dvou brankářů. Jeronimo nastoupil s virózou a Hůla má ještě stále zraněný kotník.“

Divoký zápas se hrál v Brně. Helas vyzval Dynamo České Budějovice a diváci viděli hned 14 branek! Jihomoravané nakonec zvítězili 8:6. „Odehráli jsme velice těžké utkání, ve kterém se naplno projevila důležitost a specifická hra soupeře. S výkonem dnes nemůžeme být spokojeni, ale pozitivem je zisk tří bodů, které nám dávají klid do další práce,“ uvedl trenér Helasu Tomáš Galia. Českobudějovický Radim Pouzar měl jasno: „Neodehráli jsme špatný zápas, dokonce jsme možná domácí i přestříleli, ale nebyli jsme důslední v bránění standardních situací a Helas toho využil. Gratulujeme domácím k vítězství.”

Výsledky 10. kola VARTA futsal ligy

Helas Brno - SK Dynamo PCO České Budějovice 8:6 (3:2)

Branky: 6. Poul (Šarközy), 18. Šarközy (Poul), 19. Poul (Cupák D.), 25. Špička (Lidmila), 33. Šarközy, 36. Špička (Šarközy), 37. Poul (Špička), 37. Matyska (Lidmila) – 13. Hric, 15. Pouzar (Radouch), 28. Hačka (Hric), 34. Benát, 38. Hric (Radouch), 40. Benát (Hric).

FK ERA-PACK Chrudim - FTZS Liberec 5:0 (3:0)

Branky: 9. Felipe (Éverton), 14. Slováček (Doša), 20. Drozd D. (Doša), 33. Slováček (Drozd D.), 37. Drozd P. (Felipe).

Svarog FC Teplice - FC Démoni Česká Lípa 9:4 (4:2)

Branky: 3. Claudinho (Tato), 6. Černý (Tato), 11. Tato, 18. Künzl (Černý), 26. Baran (Künzl), 31. Litvinov (Claudinho), 36. Claudinho (Litvinov), 39. Tato, 40. Černý (Tato) – 10. Švec (Abrham), 16. Hanzlík (Havrda), 29. Rott (Havrda), 32. Havrda (10 m kop).

FC Tango Hodonín - SK Slavia Praha 1:7 (1:3)

Branky: 9. Levčík (Ťok) – 3. Brychta (Směřička), 18. Záruba (Směřička), 19. Radovanovič (Záruba), 23. Směřička (Radovanovič), 24. Jošt (Směřička), 38. Záruba, 39. Klíma (Sláma).

SK Olympik Mělník - SK Interobal Plzeň 5:9 (3:5)

Branky: 9. Gabčo (Vokoun), 18. Hrdina (Gombáš), 20. Vokoun (Gabčo), 30. Gabčo (Hrdina), 40. Vokoun – 1. Vnuk (Kovács), 3. Holý (Kovács), 10. Zdráhal (Vnuk), 13. Vnuk (Holý), 16. Vnuk (Kozár), 24. Holý (Vnuk), 29. Vnuk (pen.), 39. Vnuk (Holý), 40. Havel (Holý).

Program VARTA futsal ligy

Pátek 29. 11. od 20.00 h.: AC Sparta Praha - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (živě Tipsport a LSTV).

Tabulka VARTA futsal ligy

1. Interobal Plzeň 10 9 1 0 63:20 28

2. ERA-PACK Chrudim 10 8 1 1 53:12 25

3. Sparta Praha 9 8 0 1 75:18 24

4. Svarog FC Teplice 10 8 0 2 62:33 24

5. Slavia Praha 10 7 0 3 59:38 21

6. Helas Brno 10 4 1 5 38:44 13

7. Démoni Česká Lípa 10 3 1 6 41:49 10

8. FTZS Liberec 10 3 0 7 28:58 9

9. České Budějovice 10 3 0 7 39:75 9

10. Vysoké Mýto 9 2 0 7 24:45 6

11. Olympik Mělník 10 1 0 9 38:78 3

12. Tango Hodonín 10 1 0 9 26:76 3