Bitva titánů pro Chrudim, Sparta doma padla. Slávista Jošt dal šest gólů | iSport.cz

Přitom Pražané začali dobře. Vedli po vlastní brance Maxe 1:0. Jenže Chrudim do přestávky výsledek otočila. Dvěma góly se blýskl Slováček. Krátce po přestávce srovnal Seidler na 2:2 a za delší konec znovu tahala Sparta. Jenže pak přišla zajímavá standardka, kterou Chrudim skvěle zahrála a Felipe poslal hosty znovu do vedení. V závěru už ERA-PACK skvěle bránil a dvakrát udeřil do otevřené obrany domácích. Po trefě Maxe zkompletoval Matěj Slováček po skvělém výkonu hattrick a uzavřel na konečných 5:2.

„Byl to krásný zápas dvou skvělých týmů, viděli jsme hodně šancí na obou stranách. Kdo dorazil, utkání se mu muselo líbit. Myslím si, že jsme si vyhrát zasloužili, protože jsme měli více jasných příležitostí. První poločas jsme zvládli skvěle, na začátku druhého jsme měli špatné momenty, které znamenaly řadu faulů a inkasovaný gól. Poté jsme se vzpamatovali a začali hrát znovu velmi dobře. Bohužel jsme poměrně brzy posbírali pět faulů, kvůli čemuž jsme museli změnit naši strategii a nemohli bránit s takovou silou, jak by se nám líbilo,“ zhodnotil šlágr kola chrudimský trenér Felipe Conde.

Sparťanský kouč Beni Simitči porážku po utkání nesl těžce. Druhá prohra s ERA-PACKem ho štvala a udělala mu čáru přes rozpočet. „Zápas se mi nehodnotí jednoduše, rozhodně jsme neměli v plánu prohrát, ale dobře víme, že je to součást hry,“ líčil kouč vysočanského celku a pokračoval: „ERA-PACK proměnil víc šancí, takže nezbývá než mu pogratulovat. Zápas jsme začali dobře, měli jsme ho pod kontrolou, vedli jsme 1:0 a myslím si, že se to zlomilo, když jsme neproměnili jasnou šanci na 2:0 a vzápětí jsme dostali gól na 1:1. Druhý poločas jsme také začali dobře, dodrželi jsme pokyny, co jsme si dali, vyrovnali na 2:2. Dneska měl chrudimský gólman lepší den a de facto rozhodl o zápase, když nám chytl několik tutovek.“

Plzeň už dříve zvládla předehrávku s Teplicemi. Slavia si naopak doma zastřílela s Libercem. Porazila ho 12:3. Zápas zhodnotil autor šesti branek David Jošt: „Čekal jsem, že vyhrajeme, skromně musím říct, že jsem si tím byl téměř jistý. To, že vstřelím šest branek, to jsem rozhodně nečekal, přičítám to náhodě a všechny upozorňuji, že to se už nikdy v životě nezopakuje. Budu muset klukům něco objednat do kabiny.“

Hrály se i důležité zápasy o záchranu. Na problémy si zadělal Mělník, jenž prohrál doma s Helasem 2:3 gólem těsně před koncem. Poslední Hodonín získal další bod za domácí remízu 4:4 s Českou Lípou. Krok za záchranou naopak udělaly České Budějovice, které poprvé v sezoně vyhrály venku. Z palubovky Vysokého Mýta si odvezly tři body za vítězství 4:1.

Výsledky 15. kola VARTA futsal ligy

AC Sparta Praha - FK ERA-PACK Chrudim 2:5 (1:2)

Branky: 11. Kocič, 22. Seidler (Drahovský) – 16. Slováček (Felipe), 18. Slováček, 32. Felipe (Everton), 37. Max (Slováček), 39. Doša.

SK Slavia Praha - FTZS Liberec 12:3 (10:1)

Branky: 3. Homola (Záruba), 3. Jošt (Leovski), 4. Jošt (Hájek), 5. Sláma (Jošt), 6. Brychta (Radovanovič), 7. Radovanovič (Záruba), 11. Jošt (Leovski), 14. Jošt (Leovski), 15. Homola (Záruba), 20. Jošt (Sláma), 37. Jošt (Křemen), 40. Křemen – 4. Vébr (P. Bína), 34. Benek (Rumler), 39. Rumler (Henzl).

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto - SK Dynamo PCO České Budějovice 1:4 (1:1)

Branky: 8. Lištván (Kubát) – 9. Jasanský (Lengyel), 28. Benát (Lengyel), 39. Lengyel, 39. Benát (Pouzar).

FC Tango Hodonín - Démoni Česká Lípa 4:4 (2:2)

Branky: 6. vlastní Kubelka, 18. Levčík (Sopůšek, Ťok), 21. Doubravský (Levčík), 34. Levčík (Doubravský) – 1. Rott (Fichtner), 18. Kubelka, 24. Havrda (Fichtner), 29. Rott (Havrda).

SK Olympik Mělník - Helas Brno 2:3 (1:1)

Branky: 18. Machytka (Gabčo), 40. Hochman (Gabčo) – 9. Špička (Sznapka), 37. Cupák (Mužík), 40. Šarkózy (Cupák).