Třetí ztráta pro futsalisty Sparty, šokoval je Mělník. Teplice zdolaly Lípu

Na začátku minulého týdne se Sparta s Mělníkem utkaly v rámci poháru a Pražané si odvezli postup po jasné výhře 6:0. Ligové střetnutí ale napsalo jiný příběh. Středočeši vyhráli 5:3. Na všech pěti brankách se podílel Dominik Šup. Soupeři vstřelil hattrick.

„Porazit tým jako je Sparta, je vždy skvělý pocit. Nestává se to často, a proto si to musíme pořádně užít,“ líčil po zápase kouč Mělníku Jakub Němec a pokračoval v hodnocení: „Hodně nám pomohlo pohárové utkání, které se nám sice nepodařilo výsledkově, ale ukázalo nám, že se Spartou můžeme hrát vyrovnaně, a když se vyvarujeme hrubých chyb a proměníme šance, tak ji můžeme porazit. Jsem rád, že si kluci vzali k srdci přesně tyhle věci, na kterých jsme v týdnu zapracovali. Vyhrát jsme si zasloužili, po smolné ztrátě v Brně jsme takové vítězství potřebovali. A je jen škoda, že bude liga nyní přerušena. Doufáme, že za dva týdny se budeme moci vrátit a přestávka nebude trvat déle.“

Sparťanský kouč Beni Simitči byl po prohře hodně naštvaný: „Pořád se snažím po tomhle zápase držet emoce na uzdě. Určitě není výmluva, že nám chyběli William a Angellot. My máme na to, abychom porazili soupeře i bez takových hráčů. Obzvláště, když jsme stejného protivníka dokázali vyřadit před pár dny z poháru.“

Podle kouče byla chyba dát šanci méně vytíženým hráčům. „Dal jsem šanci všem, nechtěl jsem hrát na čtyři nebo pět hráčů, protože bůh ví, kdy budeme moct hrát, tak ať využijí každou vteřinu zápasu. To, co se stalo je ostuda pro jméno Sparty. Jsem na kluky naštvaný! Kdo není hoden dresu Sparty a hájit její barvy tak, jak se má, ve Spartě nebude. Vinu za tenhle zápas beru na sebe, protože jsem měl velkou důvěru k hráčům, že tenhle zápas zvládnou, bohužel se to vymstilo a můžu slíbit, že už se nic podobného nestane.“

Na pohárovou reprízu došlo i v Teplicích, kam zavítala Česká Lípa. Domácí Svarog ji porazil 6:2 a dotáhl se v tabulce na vedoucí Plzeň, která má ale zápas k dobru. „Utkání jsme měli od začátku pod kontrolou. Česká Lípa neměla za celý zápas skoro nic a nebýt dvou vlastních gólů, ničím by nás neohrozila. Utkání jsme zvládli a teď nás bohužel čeká nucená pauza. Doufejme, že co nejkratší,“ přeje si teplický Jiří Baran.

Výsledky 5. kola

Svarog FC Teplice - FC Démoni Česká Lípa 6:2 (3:1) Branky: 11. Baran, 11. Tato (Claudio), 13. Keko (Jezin), 21. Paulinho (Keko), 37. Jezin (Claudio), 40. Cesar – 10. Baran (vla.), 38. Fichtner.

SK Olympik Mělník - AC Sparta Praha 5:3 (1:1) Branky: 19. Gabčo (Šup), 27. Lehner (Šup), 34. Šup (Lehner), 36. Šup, 40. Šup – 11. Hora (Brahimi), 27. Snop (Vokoun), 30. Brahimi (Bernardo).