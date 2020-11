Den D pro futsal. Proplují Češi na MS? Byl by to úspěch a vzpruha, hlásí kouč

Hlavní vrchol boje o postup na futsalové mistrovství světa je tady. Česká reprezentace přivezla z Chorvatska nadějnou remízu 2:2 a v úterý večer bude v domácí odvetě baráže usilovat o účast na světovém šampionátu. „Byl by to obrovský úspěch a vzpruha pro tuzemský futsal,“ uvedl před duelem trenér národního týmu Tomáš Neumann.

Když čeští futsalisté usilovali o přímý postup z kvalifikace na světový šampionát, chybělo jim k němu pouhých 35 sekund. Právě tolik vteřin před koncem souboje se Slovinskem rozhodl Kazachstán o své výhře 4:3. Tentýž tým pak Čechy v přímém souboji porazil a proklestil si cestu na MS.

Česko ale stále o účast mezi světovou elitou bojuje. V baráži proti němu stojí Chorvatsko. „Je to děsné, v této době hrát zápas, který je tím nejdůležitějším za čtyři roky. Mužstvo na to připravujete, ale přijde takováto doba a musíte to odehrát. Hráči nebyli měsíc v hale, pořádně netrénovali a COVID nám do toho ještě několik hráčů pro první utkání vyřadil. Postavili jsme nějakou taktiku, kterou jsme splňovali do puntíku a díky tomu jsme uhráli příznivý výsledek,“ uvedl před úterní domácí odvetou baráže Neumann.

Boj o postup je stále padesát na padesát. Češi v Chorvatsku uhráli remízu 2:2. „Uvidíme, jak moc pozitivní výsledek to bude. Důležité je, že jsme pořád ve hře, je to otevřené a jsem rád, že můžeme v Brně zabojovat o postup. Stále nevíme, s jakou sestavou nastoupíme, jelikož nemáme výsledky testů na COVID. Uvidíme, jestli to zasáhlo nějak také Chorvaty. Naše situace není vůbec jednoduchá. I s hráči, kteří zbudou, se pokusíme udělat takový malý zázrak a vybojovat postup,“ řekl kouč českého národního týmu pár hodin před klíčovou bitvou.

„Myslím si, že máme dobré mužstvo, hlavně morálně jsou na tom kluci velmi dobře. Dokážou se stmelit jako tým. Sice nemáme žádnou takovou hvězdu, jako třeba právě Chorvati, kteří jich mají několik. Týmovou hrou a dobrou taktikou jsme schopni s těmito mužstvy hrát a doufám, že je dokážeme i porážet,“ dodal.

Jisté je, že se Češi budou muset obejít bez svého kapitána Lukáše Rešetára, který byl v úvodním zápase po dvou žlutých kartách vyloučen. „Nejspíše místo něho bude Jan Janovský. Je to pro nás ale obrovská ztráta, která hodně mrzí, vzhledem k tomu, že to bylo zbytečné vyloučení,“ konstatoval Neumann.

Vzhledem k opatřením, která panují v České republice kvůli pandemii koronaviru, se bude hrát bez diváků. „Strašně mě to mrzí. Moc jsme se těšili, že vyprodáme brněnskou halu a fanoušci nám vytvoří neuvěřitelnou atmosféru, která nás posune k vítězství a postupu na mistrovství světa. Mrzí mě to i kvůli samotným divákům, protože by viděl skvělý zápas,“ podotkl hlavní muž českého realizačního týmu.

Česká futsalová reprezentace si mistrovství světa zahrála naposledy v roce 2012. „Postup by byl určitě ohromná čest a vzpruha pro český futsal. Obzvlášť, když tam bude z Evropy jen sedm nejlepších týmů. Rok od roku je těžší se na MS dostat. Z nějakých padesáti dvou mužstev, která hrají evropskou kvalifikaci, se dostat mezi sedm, je velmi náročné a pro český futsal by to byl obrovský úspěch,“ uvědomuje si Neumann.

Odveta baráže Česko – Chorvatsko startuje v úterý 10. listopadu v 18:10. Živě ji lze sledovat na ČT Sport.