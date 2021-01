Futsalová Sparta vrátila Slavii v derby porážku. Do čela ligy se dostala Plzeň

Do derby pražských „S“ vstoupila lépe domácí Slavia, která se ujala vedení už v 1. minutě díky trefě Radima Záruby. Spartu ale vrátil do hry devatenáctiletý Martin Hora, který dvěma zásahy v rozmezí pár sekund zařídil v 3. minutě obrat. Odpověď si „sešívaní“ schovali do 10. minuty, kdy skóroval David Jošt, který tak navázal na své předešlé výkony, kdy v zápasech proti Spartě a Plzni vstřelil vždy hattrick.

Nerozhodný stav 2:2 vydržel až do 19. minuty, pak ale nejprve Lukáš Křivánek obešel Zdeňka Situ, stahovačkou oklamal brankáře Marka Karpiaka a poslal Spartu podruhé v zápase do vedení. Vzápětí navíc zvýšil na 4:2 po rohovém kopu Azem Brahimi.

Když zkraje druhé půle přidali rudí další dva zásahy, trefili se Angellot a opět Křivánek, přešla Slavia ke hře bez brankáře. Tu ale nezúročila, naopak do odkryté branky se v 33. minutě trefil přes polovinu hřiště Angellot a upravil na konečných 7:2 pro Spartu.

Tým Beniho Simitčiho nejen, že oplatil Slavii v derby týden starou porážku (2:4), ale zároveň se stal prvním celkem, který červenobílé v této sezoně porazil.

To nahrálo do karet Plzni, která měla dosud stejně bodů jako Slavia. Interobal si v přímém souboji o první místo vyšlápl na Teplice, smetl je 9:1 a dostal se do čela soutěže.

Základ vysokému vítězství dali Západočeši už v prvním poločase, který vyhráli 6:0. Postupně se trefili Kozár, Seidler, Künstner, Vnuk, Holý a znovu Seidler. Sedmou branku hostů zaznamenal v 28. minutě Holý. Až poté se prosadil domácí Svarog, míč do sítě dostal Keko. Závěr zápasu ale patřil Plzni, když osmou trefu přidal Rick a na konečných 9:1 pečetil Holý, který zároveň dovršil svůj hattrick.

V posledním pátečním duelu si Mělník poradil s Žabinskými Vlky Brno 7:2. Olympik se ujal rychle vedení 3:0, když skórovali Hrdý, Mikyska a Prejsa. Moravané ale duel následně zdramatizovali góly Cenka a Hromka. Ve zbytku utkání už se ale prosazovali pouze Středočeši, kteří po dvou gólech Šustra a dalších zásazích Nečase a Mikysky zvítězili 7:2.

Výsledky 15. kola 1. FUTSAL ligy

Slavia Praha – Sparta Praha 2:7 (2:4)

Branky: 1. Záruba, 10. Jošt – 3. a 3. Hora, 19. a 22. Křivánek, 21. a 33. Angellot, 19. Brahimi.

Svarog Teplice – Interobal Plzeň 1:9 (0:6)

Branky: 38. Keko – 16., 28. a 40. Holý, 7. a 19. Seidler, 4. Kozár, 10. Künstner, 12. Vnuk, 38. Rick.

Olympik Mělník – Žabinští Vlci Brno 7:2 (4:2)

Branky: 1. a 31. Nečas, 4. a 34. Mikyska, 17. a 37. Šustr, 6. Prejsa – 6. Cenek, 10. Hromek.