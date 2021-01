Chrudim bojuje o postup v Lize mistrů, vyzve soupeře z Lucemburska

Celek z lucemburského města Differdange rozhodně není v evropské futsalové soutěži neznámým jménem, nyní se bude jednat již o jeho třetí účast v Lize mistrů. Dosavadní vystoupení se však nedá hodnotit příliš úspěšně, Differdange doposud uhrálo v základních skupinách jediný bod za remízu s kosovským šampionem.

Kádr lucemburského šampiona je skoupý na domácí fotbalisty, v mužstvu je všeho všudy jediný, který s týmem brázdí cestu od jeho vzniku a právem nosí i kapitánskou pásku. Kromě jednoho chorvatského futsalisty je zbytek týmu složen ze zkušených portugalských hráčů, nejvýraznější postavou je Djo, který hrál dlouhá léta v dresu slavného Sportingu Lisabon. Českým fanouškům je známé jméno Teka, jenž v předchozích dvou sezonách nastupoval v dresu Svarogu Teplice v nejvyšší české soutěži.

Differdange si účast v letošním ročníku Ligy mistrů vysloužilo, stejně jako Chrudim, díky průběžnému prvnímu místu při předčasném ukončení lucemburské ligy vinou koronaviru, v předkole si lucemburský mistr poradil s Helveticou Londýn hladce 6:0.

Conde: Jsme motivováni se porvat o postup

Tým trenéra Felipe Condeho absolvoval ve čtvrtek dopoledne povinné testování a nervózně čeká na výsledky. „Čekáme na výsledky testů na COVID-19, to v nás vyvolává určitou nejistotu. Jinak jsou všichni stoprocentně připraveni na zápas, trénujeme na vysoké úrovni a věříme, že se nám zápas povede. Všichni jsme velmi motivováni, chceme uspět a postoupit dále,“ doufá brazilský lodivod chrudimské lavičky.

A co tedy od soupeře čekat? Samo Differdange situaci Chrudimi vůbec neulehčuje. „Lucemburský tým odehrál v této sezoně jen několik oficiálních zápasů, takže je velmi těžké si udělat představu, co od nich budeme moci v utkání čekat. Klub navíc smazal všechna svá videa ze sociálních sítí, aby nám situaci ještě znepříjemnil,“ komentoval Conde. „Informace jsem získával od ostatních trenérů, dali mi rady o tom, jak se tým chová při různých situacích – jak brání, útočí a hraje power-play. Díky tomu se na některé situace dokážeme připravit, nejdůležitější ale bude, abychom my odehráli kvalitní zápas. Vždy se zaměřujeme na to, co můžeme ovlivnit my sami. A to je náš výkon,“ dodal chrudimský kouč.

Potřebnou dávku přece jen získal a je připraven naordinovat hráčům správnou taktiku: „Hráči soupeře mají hodně zkušeností z evropských zápasů, jsou to zajímaví futsalisté. Rádi si pomohou hrou s pivotem, mají na této pozici dvě kvalitní alternativy. Je to bezpochyby kvalitní tým. Jenže my máme také svoji kvalitu a pro postup uděláme vše, co je v našich silách,“ slibuje Felipe Conde.

Souboj FK Chrudim a FC Differdange 03 startuje v sobotu 16. ledna od 19 hodin, sledovat ho můžete v přímém komentovaném přenosu na serveru futsalpublic.cz nebo v textové verzi na onlajny.com!