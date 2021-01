Sparta a Teplice zapsaly dvě výhry. Chrudim i Plzeň zasáhla karanténa

Tři zápasy z celkových dvanácti se třetí lednový týden v 1. FUTSAL lize nehrály. Týmy Chrudimi a Plzně spadly do karantény, proto nedošlo ani na jejich vzájemný souboj o udržení neporazitelnosti. Této situace využily Teplice, které se díky dvěma výhrám posunuly do čela soutěže.

Teplický Svarog ve středu porazil jednoznačně Liberec (6:0) a v pátek i Českou Lípu na jejím hřišti 4:1. „V pátečním utkání jsme opět hráli dobře dozadu a od toho se i odvíjel výsledek. Důležité bylo, že nás nepoložil první gól a rychle jsme zápas otočili ve svůj prospěch. Utkání jsme měli pod kontrolou a po celou dobu jsme šli jasně za vítězstvím,“ řekl brankář Teplic Michal Hůla po výhře nad Démony.

Právě Českolipští mají aktuálně nejhorší formu. Ani minulý týden se jim nepodařilo bodovat. K prohře s Teplicemi museli přičíst i těžkou porážku 0:7 v Edenu se Slavií. „Nacházíme se v nějaké dece po zápase v Ústí, který jsme mohli vyhrát, ale prohráli jsme ho během třiceti vteřin a zanechalo to na nás následky. V úterý jsme mohli v závěru poločasu z penalty snížit, ale nepovedlo se to, nedaří se nám to utrhnout. Slavia byla živější, odpočatější,“ shrnul souboj v Praze trenér České Lípy Karel Kruliš.

Sešívání se po prohraném derby vrátili na vítěznou vlnu, když po Démonech zdolali i Helas Brno v jeho království. Zápas Filingerovi svěřenci vyhráli 6:1. „Museli jsme po zápase se Spartou něco změnit. Chtěli jsme dva následující zápasy zvládnout,“ uvědomoval si slávista Radim Záruba, který s futsalem začínal právě v hale na Vodové. „Myslím si, že se nám v obou případech povedly vstupy do utkání, pak už jsme to měli pod kontrolou. Hrálo se nám dobře. Reprezentační pauza nám umožní připravit se na konfrontační zápasy.“

Dařilo se i Spartě. Také dvakrát vyhrála a v tabulce poskočila na páté místo. Rudí těsně porazili domácí Žabinské Vlky 4:3 a v pátek rozstříleli Mělník 9:4. „Vyhráli jsme čtvrtý zápas v řadě, jsem rád, že se konečně dostáváme do míst, kam patříme. Samozřejmě, náš výkon v prvním poločase nebyl optimální, za to může asi to, že jsme vedli strašně rychle a kluci si mysleli, že nebudou muset tolik bojovat, zároveň s tím nedodrželi některé taktiky,“ podotkl trenér Beni Simitči. Čtyři góly vstřelil sparťan Angellot. „Pravda. Dělal nám velké problémy, byl fámózní, dal čtyři branky a měli jsme s jeho bráněním velké obtíže,“ konstatoval kouč Mělníka Jakub Němec.

Tři body získaly České Budějovice, které nejprve prohrály doma s Helasem Brno 1:3, aby si pak v sobotu dojely do Brna pro výhru, ale na palubovku Žabinských Vlků. „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme Vlkům vrátit porážku z minula a od první minuty to bylo znát. Už po první půli mohlo být rozhodnuto, ale většinu gólů jsme si nechali do druhé půle. V té nás podržel brankář Křížek,“ uznal českobudějovický Martin Slavík. Své hodnocení přidal i předseda Žabinských Vlků Michal Letzel: „Jen pogratuluji soupeři k velmi dobrému výkonu a my musíme v nynější zápasové pauze rozklíčovat, co je špatně. Do jaké míry se nám to podaří uvidíme v derby s Helasem, které se hraje 6. února.“

Liberečtí futsalisté si po Teplicích nenapravili reputaci. V neděli doma hostili poslední tým tabulky Rapid Ústí nad Labem a severočeské derby skončilo pod Ještědem remízou 4:4. Hosté srovnali pár vteřin před koncem při hře bez brankáře. Poprvé tak v nejvyšší soutěži bodovali na hřišti soupeře. „Tahle remíza je pro nás prostě málo,“ zlobil se liberecký hrající trenér Aleš Benek a navázal: „Ještě pár vteřin před koncem jsme výhře byli blízko, ale soupeři se podařilo srovnat. Rozhodly asi naše nevyužité šance, kdy jsme mohli už v prvním poločase odskočit. Šance jsme měli, soupeř hrál pod hrozbou desetimetrových kopů, takže jak říkám, je to pro nás ztráta.“

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 3. lednový týden

SK Dynamo PCO České Budějovice – Helas Brno 3:5 (1:2)

Branky: 9. D. Hric (Pouzar), 25. vlastní, 38. Benát (Pouzar) – 2. Poul (D. Cupák), 7. Lidmila (Matyska), 23. D. Cupák (Sznapka), 27. V. Cupák (Šarközy), 30. Šarközy (D. Cupák).

SK Slavia Praha – FC Démoni Česká Lípa 7:0 (3:0)

Branky: 13. Ševčík, 17. Jošt, 20. Křemen, 22. Křemen, 30. Leovski, 38. Křemen, 40. Homola.

Žabinští Vlci Brno – AC Sparta Praha 3:4 (0:1)

Branky: 36. Cenek, 40. Hromek, 40. Havlín (Hanuš) – 5. Vokoun (Angellot), 23. Angellot (Carlinhos), 30. Angellot (Křivánek), 34. Angellot (Brahimi).

Svarog FC Teplice – FTZS Liberec 6:0 (1:0)

Branky: 3. Claudio (Adriano), 23. Cesar (Joao), 26. Tato (Deco), 28. Baran (Joao), 32. Adriano (Deco), 33. Tato (Claudio).

Helas Brno – SK Slavia Praha 1:6 (0:4)

Branky: 37. Sznapka – 2. Jošt (Sita), 3. Jošt (Záruba), 6. Leovski, 7. Záruba (Homola), 28. Záruba, 30. Homola.

AC Sparta Praha – SK Olympik Mělník 9:4 (4:3)

Branky: 1. Hora, 4. Vokoun, 4. Křivánek, 12. Angellot, 26. Bernardo, 27. Angellot, 27. Angellot, 30. Angellot (pen.), 36. Brahimi – 1. Moravec, 13. Moravec, 19. Šup (10 m kop), 22. Kalabis.

FC Démoni Česká Lípa – Svarog FC Teplice 1:4 (1:2)

Branky: 7. Bejda – 10. Adriano (Jezin), 12. Baran (Adriano), 27. Tato (pen.), 30. Salla (Tato).

Žabinští Vlci Brno – SK Dynamo PCO České Budějovice 2:8 (0:2)

Branky: 28. Starý (Hanuš), 33. Cenek (Hanuš) – 11. Radouch (Pouzar), 16. Sláma (Radouch), 21. Jasanský (Benát), 32. Jasanský (Benát), 33. Benát (Jasanský), 37. Jasanský (Křížek), 38. Slavík, 39. Radouch (Benát).

FTZS Liberec – FC Rapid Ústí n. L. 4:4 (3:1)

Branky: 4. Vobořil (Janáček), 18. Žoček, 19. Novotný (Žampa), 39. Žoček (Benek) – 16. Zápotocký (Hajaš), 34. Jelínek, 39. Gajdoš, 40. Jelínek.

Tabulka 1. FUTSAL ligy