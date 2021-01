Sedmnáctigólová přestřelka pro Ústí. Ligu vede Plzeň, Sparta zdolala Slavii

Bláznivý týden prožila Plzeň, která se osamostatnila v čele tabulky. Nejprve v úterý přišla o svou stoprocentní bilanci doma se Slavií (5:5), kdy Pražané srovnali dvěma góly v závěru. Jenže Západočeši si spravili chuť v pátek, kdy v souboji o průběžné první místo porazili domácí Teplice nečekaně vysoko 9:1.

„Určitě to nebylo tak lehké, jak to vypadá a sám jsem tím výsledkem překvapený. Čekali jsme vyrovnaný zápas a tuhý boj až do konce. Teplice na nás chtěly vletět a napadat nás, to se ale ukázalo jako chyba, protože hráči jako Tomáš Vnuk nebo Michal Seidler jsou výborní na brejky a dělali si tam, co chtěli. Díky tomu bylo už v poločase rozhodnuto. Bylo nás v Teplicích osm do pole, máme hodně kluků nemocných, nakonec máme se Svarogem ale dvě výhry a ty se budou počítat,“ těšilo střelce hattricku Michala Holého.

Slávisté naopak prožili týden jako na houpačce. Po vybojovaném bodu v Plzni přišla studená sprcha v podobě prohraného derby doma Spartou (2:7). „Za stavu 1:0 jsme si mysleli, že to půjde samo a že se Sparta porazí sama, kluci přestali hrát, nevraceli se, dvakrát jsme lacino inkasovali. Pak to byla katastrofa,“ pronesl trenér sešívaných David Filinger.

Spartě pomohl v úvodu dvěma góly mladík Martin Hora: „Věděli jsme, že musíme hrát lépe a tvrději než v minulém derby. Prohra v něm nás velmi motivovala, Slavii jsme měli co vracet. Jsme rádi, že jsme vyhráli, já jsem velmi šťastný, že se mi povedlo vstřelit dva góly. Ukázali jsme opravdovou sílu Sparty,“ uvedl Hora.

První čtyřku ligy momentálně uzavírá Chrudim, která v letošní sezoně, stejně jako Plzeň, ještě neprohrála. Východočeši ale odehráli jen šest zápasů. Před Ligou mistrů zvítězili v České Lípě 3:1.

Českolipští Démoni pak neuspěli ani v klíčové bitvě na palubovce Rapidu Ústí nad Labem. Po první půli vedli 4:1, pak prohrávali 4:6, zase vedli 8:7, ale nakonec Rapid souboj půl sekundy před koncem otočil na konečných 9:8.

Bláznivý zápas zhodnotil trenér Ústí Martin Dlouhý: „Po několika utkáních se nám konečně podařil vstup do zápasu, kdy jsme se dokázali rychle ujmout vedení. Česká Lípa však v průběhu prvního poločasu ukázala své kvality a otočila výsledek ve svůj prospěch a zaslouženě si držela tříbrankové vedení po prvním poločase. Do druhého jsme nastoupili s vědomím, že utkání můžeme ještě otočit, a to se nakonec také podařilo. Průběh druhé půle byl bláznivý, ale se šťastným koncem pro Rapid. Zápas musel bavit, hodně branek, hodně emocí a historicky první prvoligové body pro Rapid.“

Výhry se dočkal i Mělník. Po prohře na Helasu si spravil chuť na druhém brněnském celku, když doma porazil Žabinské Vlky. Radost měly i České Budějovice, které v neděli utnuly šňůru vítězství Liberce a vyhráli nad Severočechy 5:1. „Odehráli jsme dobré utkání,“ pochvaloval si českobudějovický Jiří Hrbáč a pokračoval: „Liberec je kvalitní mužstvo a má zkušené hráče. Věděli jsme, že musíme být absolutně koncentrovaní směrem dozadu a jistí při zakončení dopředu. To se nám celý zápas dařilo velmi dobře a odměnou nám je zasloužená výhra.“

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 2. lednový týden

FC Démoni Česká Lípa – FK Chrudim 1:3 (0:1)

Branky: 33. Rott (Fichtner) – 3. Yuri (Slováček), 25. Yuri, 38. R. Mareš (Felipe).

SK Interobal Plzeň – SK Slavia Praha 5:5 (1:1)

Branky: 13. Seidler (Vnuk), 24. Rick (Kozár), 27. Holý (Seidler), 27. Seidler (Vnuk), 32. Vnuk (Künstner) – 16. Jošt (Homola), 27. Daniel (Záruba), 28. Jošt (Záruba), 36. Leovski (Záruba), 39. Leovski (Záruba).

AC Sparta Praha – SK Dynamo PCO České Budějovice 4:1 (1:0)

Branky: 6. Angellot (Brahimi), 26. Vokoun (Angellot), 27. Hora, 38. Angellot – 23. D. Hric (Benát).

FC Rapid Ústí n. L. – Svarog FC Teplice 5:6 (1:6)

Branky: 13. Jelínek (Výborný), 31. Jiří Zápotocký (Výborný), 32. Ostrák (Koc), 35. Jelínek (Výborný), 40. Ostrák (Jelínek) – 3. Tato (Hůla), 7. Jezin (Salla), 9. Cesar (Tato), 11. Cesar (Adriano), 13. Baran (Deco), 15. Salla (Adriano).

FTZS Liberec – Žabinští Vlci Brno 8:5 (5:2)

Branky: 2. Novotný, 4. Novotný, 9. Žoček (Vobořil), 11. Šisler, 20. Benek, 21. Žoček, 30. Vobořil, 40. Benek – 3. Starý, 13. Hanuš, 23. Havlín (Hromek), 31. Svoboda, 34. Svoboda.

Helas Brno – SK Olympik Mělník 8:2 (1:1)

Branky: 1. D. Cupák, 23. D. Cupák, 26. Sznapka, 29. D. Cupák, 29. V. Cupák, 34. Prokeš, 37. Presl (Lukšija), 38. Šarközy (D. Cupák) – 8. Moravec, 36. Moravec.

SK Slavia Praha – AC Sparta Praha 2:7 (2:4)

Branky: 1. Záruba (Jošt), 10. Jošt (Homola) – 3. Hora (Brahimi), 3. Hora (Carlinhos), 19. Křivánek (Carlinhos), 19. Brahimi (Angellot), 21. Angellot (Carlinhos), 22. Křivánek (Angellot), 33. Angellot.

Svarog FC Teplice – SK Interobal Plzeň 1:9 (0:6)

Branky: 38. Keko – 4. Kozár (Künstner), 7. Seidler (Kozár), 10. Künstner (Vnuk), 12. Vnuk (Seidler), 16. Holý, 19. Seidler (Holý), 28. Holý, 38. Rick, 40. Holý.

SK Olympik Mělník – Žabinští Vlci Brno 7:2 (4:2)

Branky: 1. Nečas, 4. Mikyska, 6. Prejsa, 17. Šustr, 31. Nečas, 34. Mikyska, 37. Šustr – 6. Cenek, 10. Hromek.

SK Dynamo PCO České Budějovice – FTZS Liberec 5:1 (1:1)

Branky: 8. Radouch (D.), 23. Sláma (Hrbáč), 33. Radouch (pen.), 40. Benát (Jasanský), 40. Benát (Beránek) – 15. Henzl (Janáček).

FC Rapid Ústí n. L. – FC Démoni Česká Lípa 9:8 (1:4)

Branky: 4. Macháček (Jelínek), 25. Ostrák, 25. Výborný (Ostrák), 27. Ostrák, 29. Koc (Ostrák), 30. Výborný (Koc), 32. Ostrák (Zajíček), 40. Výborný (Ostrák), 40. Výborný – 5. Fichtner (Havrda), 9. Rott (Fichtner), 17. Zapletal (Fichtner), 18. Zapletal (Fichtner), 30. Abrhám (Fichtner), 32. Abrhám (Zapletal), 32. Abrhám (Fichtner), 37. Fichtner (Mareš).

Program – 3. lednový týden

Úterý: SK Dynamo PCO České Budějovice – Helas Brno (19:00), SK Slavia Praha – FC Démoni Česká Lípa (20:00), FK Chrudim – FC Rapid Ústí n. L. (20:00), SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň (20:30).

Středa: Žabinští Vlci Brno – AC Sparta Praha (19:00), Svarog FC Teplice – FTZS Liberec (20:00).

Pátek: Helas Brno – SK Slavia Praha (19:30), SK Interobal Plzeň – FK Chrudim (20:00), AC Sparta Praha – SK Olympik Mělník (20:00), FC Démoni Česká Lípa – Svarog FC Teplice (20:30).

Sobota: Žabinští Vlci Brno – SK Dynamo PCO České Budějovice (14:00).

Neděle: FTZS Liberec – FC Rapid Ústí n. L. (19:30).

Tabulka 1. FUTSAL ligy