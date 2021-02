Sparta natáhla šnůru na osm výher. Vnuk dal ve třech duelech devět gólů

Týden začal zápasem na Slavii, kam zavítala Plzeň. Sešívaní dlouho tahali za delší konec lana, ale hostující Tomáš Vnuk čtyřmi brankami utkání otočil ve prospěch Interobalu – 5:3. „Od začátku jsme byli lepší, ale vůbec nám to nešlo v koncovce. Trefili jsme několik tyčí a míč skákal po lajně. Z našich individuálních chyb nám Slavia dala z brejků všechny góly. To se nám nesmí stávat. Trenér nám o poločase řekl, ať ukážeme, jací jsme hráči a tohle na nás asi zabírá, protože si myslím, že jsme velcí hráči a opět jsme to dokázali,“ pochválil sebe a tým Vnuk.

Ten samý den bylo na programu i severočeské derby mezi Ústím nad Labem a Libercem. Hosté nepřipustili žádné překvapení a odvezli si výhru 6:2. Hrající kouč Liberce Aleše Benek si pochvaloval první dějství: „Rozhodla velice dobrá první půle, kdy nás podržel gólman a v defenzivě se podařilo udržet čisté konto. Byli jsme si vědomi toho, že Ústí nad Labem má silnou power play, proto jsme po přestávce potřebovali hru zklidnit. Zápas jsme kontrolovali a Ústí nás při hře čtyři na čtyři nepřehrálo. Podle mého názoru jsme vyhráli zaslouženě.“

Nejvyšší futsalová soutěž pokračovala následně v pátek, kdy nabídla hned pět zápasů. O největší dramata se postarala obě pražská „S“. Slavia prohrávala na palubovce České Lípy, která v roce 2021 ještě nebodovala. V závěru se ale Pražanům podařilo skóre otočit a odvezli si tři body za těsnou výhru 4:3. „Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře, prohrávali jsme o dvě branky, po přestávce jsme chtěli soupeře napadat a dát rychle gól. Přišla pak moje špatná nahrávka, po které jsme inkasovali, musím se za to klukům omluvit,“ vzkázal do kabiny brankář Slavie Marek Karpiak a pokračoval: „Jsem rád, že jsme zabojovali jako tým a urvali vítězství na svoji stranu.“

I Sparta se trápila, přesto získala tři body. Proti předposledním Žabinským Vlkům rozhodla až ve druhé půli a zvítězila 4:2. Kouč ACS Beni Simitči byl právem rozzlobený: „Celý tým hrál špatně! Samozřejmě, vyhráli jsme, to je pozitivum, ale s výkonem nemůžu být spokojený.“

Ani týmy z popředí tabulky v pátek nezaváhaly. Teplice vyhrály severočeské derby na půdě Liberce těsně 2:1. Zápas rozhodli cizinci Salla a Guti. Za domácí snižoval pět minut před koncem Žampa. Další výhru urvala i Plzeň, která doma porazila Mělník vysoko 9:2. Tomáš Vnuk podruhé v řadě vstřelil čtyři branky v jednom utkání! Tisící gól Interobalu v nejvyšší soutěži pak oslavil Gabriel Rick.

Souboj o play off se odehrál v Brně. Domácí Helas porazil ve vyrovnaném souboji České Budějovice 2:0. Oba góly vstřelil Ivan Šarközy. „Utkání moc pohledné nebylo, ale pro nás byl důležitý zisk tří bodů. V obranné fázi jsme pracovali svědomitě, a proto mě těší odehrané utkání bez inkasované branky,“ zhodnotil duel domácí kouč Tomáš Galia.

V neděli jeho tým trápil domácí Spartu. Helas na začátku druhé půle otočil výsledek a vedl v UNYP aréně 2:1. Jenže Sparta vyrovnala a v posledních dvou minutách rozhodla o svém triumfu 4:2. „Helas předvedl dobrý, sympatický výkon a my jsme se na vítězství hodně nadřeli. Máme šňůru osmi výher, možná jsme měli papírově horší soupeře, takže teď v Plzni se uvidí, jestli to dokážeme natáhnout, ale doufám, že ano, jedeme si tam pro výhru,“ vzkázal autor poslední sparťanské branky v zápase Lukáš Křivánek.

Týden zakončil souboj Žabinských Vlků Brno s vedoucí Plzní. Po nadějném poločase 2:2 si hosté ve druhé části otevřeli střelnici. Hattrickem se blýskli Seidler a Rešetár. Vnuk zkompletoval svou týdenní sbírku jednou trefou na celkových devět branek. Interobal zvítězil vysoko 8:3. „Odehráli jsme jedno z nejnáročnějších utkáních dosavadního průběhu sezony,“ uznal brněnský Petr Starý a dodal: „Za první poločas patří mužstvu velká pochvala za ukázkovou bojovnost, disciplinovanost i odvahu. Bohužel jsme ve stejném duchu nezvládli začátek druhé půle, soupeř nás nekompromisně potrestal a poté už jsme nebyli schopni jim cestu za výhrou zkomplikovat.“

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 3. únorový týden

FC Rapid Ústí n. L. – FTZS Liberec 2:6 (0:4)

Branky: 31. Rozboud (Jelínek), 40. Ostrák (Tichý) – 10. Bína (Vrabec), 12. Vobořil (Benek), 15. Žampa, 20. Benek (Vogt), 29. Henzl (Šisler), 36. Bína (Henzl).

SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň 3:5 (2:0)

Branky: 10. Jošt, 12. Ševčík (Křemen), 24. Jošt (Sláma) – 21. Seidler (Vnuk), 27. Vnuk (Kozár), 32. Vnuk (Kozár), 32. Vnuk, 40. Vnuk.

Helas Brno – SK Dynamo PCO České Budějovice 2:0 (2:0)

Branky: 7. Šarközy, 12. Šarközy (D. Cupák).

FTZS Liberec – Svarog FC Teplice 1:2 (0:1)

Branky: 38. Žampa (Žoček) – 8. Salla (Deco), 25. Guti (Deco).

SK Interobal Plzeň – SK Olympik Mělník 9:2 (5:0)

Branky: 1. Seidler (Vnuk), 5. Rick (Zdráhal), 8. Vnuk (Němec), 9. Vnuk (Seidler), 14. Seidler (Vnuk), 23. Rick (Zdráhal), 23. Vnuk (Buchta), 28. Vnuk (Rešetár), 40. Kozár (Štrajt) – 26. Nečas (Hrdý), 36. Mikyska.

AC Sparta Praha – Žabinští Vlci Brno 4:2 (2:2)

Branky: 10. Diego, 18. Hora, 30. Bernardo, 32. Angellot – 8. Cenek, 19. Svoboda.

FC Démoni Česká Lípa – SK Slavia Praha 3:4 (1:2)

Branky: 4. Zapletal, 14. Fichtner, 27. Hrubý – 15. Sláma, 27. Jošt (Sita), 30. Ševčík (pen.), 36. Havrda (vla.).

AC Sparta Praha – Helas Brno 4:2 (1:0)

Branky: 17. Angellot, 33. Vokoun, 39. Vokoun, 39. Křivánek – 21. Matyska, 26. Špička.

Žabinští Vlci Brno – SK Interobal Plzeň 3:8 (2:2)

Branky: 13. Hanuš (Starý), 19. Kratochvíl (Trbušek), 37. Starý (Pšurný) – 5. Rick (Vnuk), 19. Seidler (Vnuk), 23. Rešetár (Vnuk), 29. Rešetár (Seidler), 35. Seidler (Buchta), 38. Rešetár (Vnuk), 39. Seidler (Kozár), 40. Vnuk (Vahala).

Program – 4. únorový týden

Úterý: SK Slavia Praha – Svarog FC Teplice (20:00), SK Olympik Mělník – FC Rapid Ústí n. L. (20:30).

Středa: FK Chrudim – FTZS Liberec (19:00), SK Dynamo PCO České Budějovice – FC Démoni Česká Lípa (19:00), SK Interobal Plzeň – AC Sparta Praha (20:10, živě na ČT Sport).

Pátek: SK Dynamo PCO České Budějovice – SK Interobal Plzeň (19:00), SK Slavia Praha – FC Rapid Ústí Pátek: SK Dynamo PCO České Budějovice – SK Interobal Plzeň (19:00), SK Slavia Praha – FC Rapid Ústí n. L. (20:00), Žabinští Vlci Brno – Helas Brno (20:00), Svarog FC Teplice – FK Chrudim (20:00), SK Olympik Mělník – FC Démoni Česká Lípa (20:30).

Tabulka 1. FUTSAL ligy

https://futsalliga.cz/liga/tabulka/