Chrudim v Lize mistrů končí, duel se Sportingem zlomily slepené góly

Začátek utkání byl ve znamení převahy domácího celku. Ve skvělé formě chytající Rennan držel chrudimské šance nad vodou. Poprvé však inkasoval po rohovém kopu v 9. minutě, kdy ho prostřelil T. Paco. Chrudimi nepomohl ani oddechový čas. Po necelých dvou minutách udeřil Sporting znovu ze standardky. Na 2:0 pro domácí zvýšil Cavinato.

Chrudim se ale nesložila. Naopak v závěru první poloviny dokázala Sportingu zatopit. Nejprve ve velké příležitosti hledal David Drozd na levé straně Maxe, ale celé přečíslení zastavil těsně před bránou skluzující Cavinato. Veseleji bylo na začátku 20. minuty: Kdy byl v pokutovém území sražen Koudelka Varelou. Nařízenou penaltu proměnil Éverton a Chrudim byla těsně před přestávkou na dostřel.

Východočeši i ve druhé půli zodpovědně bránili. Ve 30. minutě dokonce mohli po rohu vyrovnat. Na pas Slováčka si naběhl Max, ale jeho střela těsně minula zadní tyč. Klíčové chvíle přišly v 33. minutě, kdy domácí hned dvakrát udeřili. Nejprve parádní ranou vymetl šibenici hostující branky T. Paco. Několik vteřin poté rozehrál Sporting rychle aut, na jehož konci byl do prázdné brány zakončující Erick – 4:1.

Definitivně rozhodnuto bylo necelých šest minut před koncem, kdy se na balon postavil Rocha, otočil se směrem k brance Rennana a přesnou ranou nedal brankáři Chrudimi šanci – 5:1. Od té doby se zápas jen dohrával a svěřenci trenéra Felipe Condeho se rozloučili s letošním ročníkem Ligy mistrů prohrou o čtyři góly.

„Hráli jsme proti soupeři, jehož výkon byl téměř dokonalý. Jak řekl sám trenér Sportingu po zápase, odehráli nejlepší zápas za poslední dva roky. Navíc my jsme nehráli to, co jsme hrát měli. Dostali jsme některé branky ze situací, před kterými jsem hráče mnohokrát varoval. Jsme velmi zklamaní, ale i toto je součástí sportu a musí to posloužit ke zlepšení práce a dalšímu vývoji. Musíme se teď soustředit na to, abychom klub na evropskou scénu pro příští sezonu znovu vrátili," řekl po zápase chrudimský kouč Felipe Conde.

Sporting Lisabon – FK Chrudim 5:1 (2:1)

Branky: 9. T. Paco (Merlim), 12. Cavinato (Merlim), 33. T. Paco (Merlim), 33. Erick (Cavinato), 35. Rocha – 20. Éverton (pen.). Rozhodčí: Flores, Reina (oba ESP) – Castilho (POR). ŽK: Merlim, Varela, Rocha – Koudelka. Bez diváků. Sporting Lisabon: Guitta (Goncalo, B. Paco) – Matos, Merlim, Cavinato, Pauleta – Turé, Santos, T. Paco, Té, Erick, Rocha, Varela. Chrudim: Rennan (Litviněnko) – Éverton, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd – Yuri, R. Mareš, Kubát, Max, Doša, Balog, Slováček, Felipe.