Cenná remíza futsalistů s šampiony. Skvělé, ale bylo i na víc, řekl kouč

Kvalifikační duel odstartovali lépe čeští futsalisté, když bodlo Michala Seidlera skončilo už ve 4. minutě v síti Portugalců. Náskok si ale tým trenéra Tomáše Neumanna hýčkal jen několik desítek sekund, když po rohovém kopu srovnal Angelo.

Nerozhodný stav vydržel do 8. minuty, kdy opět udeřil český výběr. Trefil se Matěj Slováček. Ani tentokrát ale úřadující evropští šampioni neztráceli dlouho. Vzápětí totiž přízemní střelou srovnal Varela.

V 28. minutě se podařilo Portugalsku překlopit skóre na svou stranu zásluhou Cecília. Vedení favorizovaného protivníka ale Čechy nepoložilo. V 32. minutě zafungovala plzeňská spolupráce, kdy roh Tomáše Vnuka poslal za záda portugalského brankáře Michal Holý.

„Nacvičené to úplně není, ale snažíme se využít toho, kdy ještě není obrana úplně rozestavená a roh rychle rozehrát. Když se to pak trefí na branku, vždy to zavání gólem. Vyrovnání bylo velkou úlevou,“ přiznal autor třetí české trefy Holý.

Neumanovi svěřenci v závěru nebyli daleko od toho, aby zvítězili, ale příležitosti Seidlera a Davida Drozda gólem neskončily. „I tak je to pro nás velmi cenná remíza. Podali jsme dobrý výkon, do puntíku jsme plnili to, co po nás trenér chtěl. Hráli jsme na brejky, které nám vycházely. Ke konci jsme měli ještě šance, kdy jsme mohli dát vítězný gól. Nepovedlo se, což je škoda, ale s bodem jsme i tak určitě spokojení,“ uvedl po utkání Seidler.

„Je to pro nás skvělý výsledek. Jsem ale teď trochu smutný, protože jsme měli na víc. Měli jsme v závěru dvě tutovky, které gólman fantasticky zneškodnil a soupeře zachránil. Řekl bych, že jsme i v celém zápase měli víc šancí. Přesto se takový výsledek s mistry Evropy určitě cení,“ prohlásil trenér futsalové reprezentace Neumann.

Portugalsko – Česká republika 3:3 (2:2)

Branky: 5. Angelo (B. Coelho), 8. Varela (Pauleta), 28. Cecílio (Brito) – 4. Seidler (Vnuk), 8. Slováček (D. Drozd), 32. Holý (Vnuk). Rozhodčí: El Jilali, Van Dijke (oba Nizozemsko). ŽK: Edu, Jesus – Slováček, Seidler. Hráno v Lodži, bez diváků.

Portugalsko: Edu (21. Hugo) – Matos, Angelo, B. Coelho, Erick – Pauleta, Brito, Té, Márcio, Jesus, A. Coelho, Cecílio, Varela. Trenér Jorge Braz.

Česká republika: Gerčák (Hůla) – P. Drozd, D. Drozd, Slováček, Koudelka – Seidler, Rešetár, Holý, Vnuk, Baran, Homola, Křivánek, Jošt. Trenér Tomáš Neumann.

Tabulka skupiny 8