Plzeň se v LM rvala s Barcelonou statečně, ale padla 1:3 a končí

Plzeňští futsalisté se radují z branky do sítě Dobovce • ČTK / Miroslav Chaloupka

Gól pro Plzeň! Brankář Damir Puškar se už marně otáčí za míčem směřujícím do jeho sítě • ČTK / Miroslav Chaloupka

Futsalisté Plzně v posledním třetím utkání elitní fáze Ligy mistrů a přímém souboji o vítězství ve skupině C doma podlehli Barceloně 1:3. Katalánský favorit neztratil ani bod a podle očekávání postoupil do závěrečného turnaje Final Four.