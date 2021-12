Plzeňští futsalisté v LM napodruhé padli. K postupu musí porazit Barcelonu

Plzeňští futsalisté se radují z branky do sítě Dobovce • ČTK / Miroslav Chaloupka

Gól pro Plzeň! Brankář Damir Puškar se už marně otáčí za míčem směřujícím do jeho sítě • ČTK / Miroslav Chaloupka

Futsalisté Plzně v druhém utkání elitní fáze Ligy mistrů doma prohráli se slovinským Dobovcem 2:3, přesto udrželi šanci na postup do Final Four. Čeští šampioni k tomu potřebují na závěr skupiny C v sobotu porazit favorizovanou Barcelonu, která dvakrát vyhrála při celkovém skóre 16:6, a současně doufat ve ztrátu Dobovce s belgickým Halle-Gooik.