Teplice i Plzeň dál stíhají Chrudim. Ta nehrála kvůli covidu ve Slavii

Plzeňští dál pokračují ve vítězném tažení. Na domácí palubovce nastříleli dvanáct branek Liberci! „V šatně jsme si před zápasem řekli, že proti takovému soupeři, jako je Liberec, musíme rozhodnout co nejdříve, ideálně v prvním poločase. Dobře jsme vstoupili do zápasu, hned v první minutě jsme dali gól a celý tým se uklidnil. Potom už skóre jen rostlo a zápas jsme bez problémů zvládli,“ těšilo plzeňského Tomáše Buchtu.

Debakl 12:0 Liberečtí rozhodně nečekali. „Utkání bych asi zhodnotil jedním slovem - ostuda. Od začátku se nám všechny balony odrážely a Plzeň nás dostávala pod velký tlak,“ zlobil se brankář Liberce Jakub Dlask.

Hodně branek bylo k vidění i na severu Čech. Favorizovaný Svarog FC Teplice porazil 8:1 Žabinské Vlky Brno. Podle domácího brankáře Michala Hůly utkání tak jednoznačné nebylo: „Ač výsledek vypadá jasně, tak Brno nám nedalo nic zadarmo. Od začátku jsme si šli za vítězstvím a je jen škoda inkasovaného gólu necelou vteřinu před koncem.“

Záchranářský souboj viděli fanoušci v České Lípě. Oba celky potřebovaly vyhrát. Démoni však remizovali s Českými Budějovicemi 7:7. „Bod bereme a věříme, že bude stačit k záchraně. Soupeř byl produktivní a hrál uvolněně. My byli pod tlakem, ale to nás neomlouvá. Budeme bojovat dál,“ slíbil trenér České Lípy Karel Kruliš. Dynamo sahalo po výhře, proto bylo po utkání více zklamané. „Výsledek je nic neříkající ani pro jeden tým. Chtěli jsme naplno bodovat, po obratu ve druhé půli jsem věřil, že to zvládneme, ale stejně jako v jiných zápasech, jsme nezvládli koncovku,“ litoval jihočeský futsalista Štěpán Prokeš.

Neúplné kolo zakončil nedělní duel v Lovosicích. Ústecký Rapid tam hostil Olympik Mělník. Hosté si odvezli pohodovou výhru 7:1. „Chtěli jsme vyhrát a do nového roku vstoupit ziskem tří bodů,“ líčil trenér Olympiku Jakub Němec a pokračoval: „Věděli jsme, že soupeři chybí vykartovaní hráči, přesto jsme nechtěli nic podcenit. Kluky jsem nabádal, aby k zápasu přistoupili na sto procent. Jsem rád, že jsme utkání zvládli až na poslední čtyři minuty, kdy jsme nepodrželi balon a měli zbytečné ztráty.“

Výsledky 16. kola 1. Futsal ligy

SK Interobal Plzeň - FTZS Liberec 12:0 (3:0) Branky: 1. Vnuk (Buchta), 6. Holý (Němec), 15. Holý (Vnuk), 22. Buchta (Holý), 25. Němec, 25. Vnuk (Rešetár), 29. Seidler (Künstner), 31. Seidler (Vnuk), 32. Buchta (Rešetár), 36. Seidler (Luhový), 39. Holý (Vnuk), 39. Buchta (Vnuk).

Svarog FC Teplice - Žabinští Vlci Brno 8:1 (5:0) Branky: 2. vlastní, 2. Felipinho, 10. vlastní, 12. William (Varela), 20. Adriano (William), 35. William (Felipinho), 40. vlastní, 40. Abrham (Felipinho) – 40. Havlín (Kratochvíl).

FC Démoni Česká Lípa - SK Dynamo PCO České Budějovice 7:7 (4:3) Branky: 6. Matějka (Bialek), 7. Kirov, 11. Bialek (Fichtner), 16. Matějka, 26. vlastní, 31. Matějka (Zapletal), 38. Bialek (Fichtner) – 8. Prokeš (Jasanský), 14. Benát (Radouch), 18. Hrbáč (Prokeš), 23. Prokeš (Jasanský), 23. Hanzlík (Prokeš), 30. Benát (Radouch), 30. Prokeš (Jasanský).

FC Rapid Ústí n. L. - SK Olympik Mělník 1:7 (0:4) Branky: 38. Pedro – 4. Nečas (Lehner), 7. Sváta (Nečas), 9. Nečas (Kalabis), 10. Šustr (Gabčo), 26. Sváta, 28. Kalabis, 40. Sváta (Vokoun).

Tabulka

Tabulka 1. Futsal ligy • Foto www.futsalliga.cz

Program 1. Futsal ligy

Úterý: Helas Brno - AC Sparta Praha 17 (20:00, živě ČT Sport).

Pátek: SK Olympik Mělník - FC Démoni Česká Lípa (20:00), FK Chrudim - AC Sparta Praha 17 (20:00, živě Tipsport), Žabinští Vlci Brno - SK Interobal Plzeň (20:00).

Sobota: FC Rapid Ústí n. L. - Helas Brno (19:00, Lovosice).

Neděle: Svarog FC Teplice - SK Dynamo PCO České Budějovice (19:00).