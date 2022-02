Liberec zaskočil Helas, složení play off je kompletní. Dojde na derby „S“?

V čele tabulky 1. Futsal ligy se nic po 20. kole nezměnilo. Stále vede Chrudim pronásledovaná Plzní a Teplicemi. Zamotala se však situace na pozicích zaručujících play off. Díky zaváhání Helasu má Sparta reálnou šanci skončit pátá a znovu po roce se v play off utkat se Slavií.

Pražané vyhráli oba duely. Slavia doma porazila Mělník 6:2. „Myslím si, že tentokrát jsme měli zápas na naší straně a nic jsme nemuseli na poslední chvíli honit. Výsledek je přesvědčivý, jsem rád, že jsme to takhle zvládli,“ těšilo slávistu Antonína Hrdinu. Mělnický Jan Kalabis mluvil o promrhané šanci: „V utkání na Slavii to od nás byl bezkrevný výkon. Přitom si myslím, že soupeř byl k poražení.“

Sparťané zase získali povinné tři body na domácí palubovce proti již sestupujícímu Dynamu. Zvítězili vysoko 10:2. „Zápas jsme měli pod kontrolou, dokázali jsme vstřelit deset branek, což je skvělé, ale nejdůležitější jsou přece jen tři body. Díky tomu můžeme bojovat o lepší umístění v tabulce,“ líčil brankář Sparty Cristiano.

Silná trojka v čele ligy bodovala také naplno. Chrudim deklasovala doma 11:1 Žabinské Vlky Brno. Plzeň nedala šanci ústeckému Rapidu. Zápas, který měla hrát venku, nakonec odehrála po domluvě se soupeřem ve své hale a zvítězila 9:0. A nakonec Teplice doma přehrály 5:2 českolipské Démony, kteří dál bojují na dálku s Rapidem a Vlky o záchranu.

Překvapení nabídlo vyrovnané utkání v Brně. Domácí Helas hostil Liberec a Severočeši si odvezli cennou výhru 5:4. Zápas rozhodl tři minuty před koncem Aleš Benek. „Naší poctivostí a vírou jsme souboj zvládli a odvážíme si důležité tři body,“ radoval se liberecký asistent Jakub Šorsák a dodal: „Na kluky jsem pyšný, že nic nevzdali, odjezdili to a věřili ve vítězství až do samého konce.“

V kabině Helasu nepanuje dobrá nálada. Parta kolem Davida Cupáka prohrála třetí zápas v řadě. Dva z nich dokonce s papírově slabšími soupeři. Liberecká výhra naopak definitivně uzavřela osmičku celků pro play off. „Utkání jsme si velmi dobře rozehráli a chybělo Liberec dorazit třetí brankou. Bohužel jsme do druhého poločasu vstoupili s velmi laxním přístupem, který nás stál dobře rozehraný zápas. I přesto, že jsme se dokázali po nepříznivém stavu do utkání znovu vrátit, srazila nás další taktická chyba, kterých jsme za celý druhý poločas vyrobili hned několik,“ štvalo brněnského kouče Tomáše Galiu.

Výsledky 20. kola 1. Futsal ligy

Helas Brno – FTZS Liberec 4:5 (2:0)

Branky: 1. Mužík (Svoboda), 1. Svoboda (Presl), 31. Svoboda, 34. Mužík (Doubravský) – 22. Jelínek, 25. Vobořil, 27. Bína, 28. Benek, 37. Benek.

FC Rapid Ústí n. L. – SK Interobal Plzeň 0:9 (0:4)

Branky: 3. Künstner (Rešetár), 5. Rešetár (Seidler), 8. Kozár (Künstner), 11. Künstner (Seidler), 21. Seidler (Holý), 22. Künstner (Holý), 29. Holý (Vahala), 36. Zdráhal (Štrajt), 37. Zdráhal.

FK Chrudim – Žabinští Vlci Brno 11:1 (9:0)

Branky: 2. Večeřa (vla.), 4. Éverton (Torres), 4. P. Drozd (D. Drozd), 5. D. Drozd (Koudelka), 5. D. Drozd (Koudelka), 6. Koudelka (D. Drozd), 12. P. Drozd, 13. D. Drozd (Koudelka), 15. Mareš, 24. Torres (Koudelka), 27. P. Drozd – 28. Hanuš (Bílý).

SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník 6:2 (4:1)

Branky: 6. Daniel (Záruba), 9. Křemen (Záruba), 17. Leovski (Ševčík), 20. Hrdina (Vaktor), 31. Homola (Daniel), 39. Křemen (Brychta) – 3. Křemen (vla.), 22. Gabčo.

AC Sparta Praha 17 – SK Dynamo PCO České Budějovice 10:2 (6:2)

Branky: 3. Křivánek (Angellot), 8. Hora (Křivánek), 9. Martinez (Baez), 9. Angellot (Martinez), 18. Luizinho (Angellot), 21. Baez (Martinez), 25. Carlinhos (Martinez), 31. Angellot (Baez), 34. Angellot, 34. Baez (Angellot) – 6. Prokeš (Pecka), 17. Pecka (Pouzar).

Svarog FC Teplice – FC Démoni Česká Lípa 5:2 (1:0)

Branky: 16. William, 21. Adriano, 22. Adriano, 28. Felipinho, 34. William – 24. Hrdý, 33. Fichtner.

Program 1. Futsal ligy

Pondělí: FTZS Liberec – SK Slavia Praha (19:30, živě ČT Sport).

Pátek: Svarog FC Teplice - Helas Brno (20:00), FC Rapid Ústí n. L. - SK Slavia Praha (20:00), SK Dynamo PCO České Budějovice - FK Chrudim (20:00), FC Démoni Česká Lípa - SK Interobal Plzeň (20:00), SK Olympik Mělník - AC Sparta Praha 17 (20:00), Žabinští Vlci Brno - FTZS Liberec (20:00).

Neděle: SK Slavia Praha - FK Chrudim (19:30, živě Tipsport a HbbTV).

Tabulka