Sparta vítězstvím odrazila útok Slavie. Rapid zachrání jen zázrak

Rapid v pátek inkasoval deset branek od Olomouce, která na sever Čech dorazila s menším počtem hráčů, přesto zápas od začátku výsledkově ovládala. „Kluci podali výkon na hranici svých sil, plnili taktické pokyny. Sezónní cíl, kterým byla záchrana, jsme splnili, vše ostatní je již nadstandard,“ pochvaloval si hrající trenér Martin Janečka. Rapidu k záchraně v nejvyšší soutěži už nemusí stačit ani zázrak v podobě výher v Plzni a nad Slavií.

Kapitán Slavie Jan Homola oslavil své 29. narozeniny v Mělníce brankou na 3:1, která ještě v prvním poločase uzavřela gólový účet utkání. Slávisté v tu dobu ztráceli na třetí Spartu jen bod.

Helas potvrdil roli favorita proti Vysokému Mýtu, který porazil 8:2. Nejzbach ale neskládá zbraně. „Musíme se od začátku týdne začít chystat na pro nás klíčové utkání sezóny s Mělníkem, ve kterém musíme bezpodmínečně vyhrát, pokud ještě chceme živit naději na záchranu a případně si to s Lípou rozdat v posledním kole,“ vyhlíží Martin Svoboda souboj kdo z koho o záchranu v posledním kole základní části.

Interobal se v České Lípě pomalu střelecky rozjížděl, nakonec ale přesto nastřílel 12 branek a navýšil své celkové skóre, které zatím rozhoduje o prvním místě. V sobotu Chrudim náskok nestáhla, Liberec v Heřmanově Městci statečně bojoval a prohrál jen 2:5.

Kolo uzavřela nedělní dohrávka v Kadani, kde Sparta trestala důsledně chyby domácích, kteří pracně dotahovali náskok. Velká šance na vyrovnání na 5:5 ale zůstala neproměněná, naopak přišly dvě branky přes celé hřiště při power-play. „Bylo to pro mě zvláštní utkání, hrál jsem proti svým. Jsem rád, že jsme vyhráli. Chceme jít do play off ze třetího místa a skončit celkově na bedně,“ pochvaloval si po zápase brankář Michal Hůla, který ve fotbale nastupuje v krajském přeboru právě za Spartak Perštejn. Do ligy se v domácím dresu vrátil také zkušený útočník Michal Salák, který si připsal dvě asistence.

Výsledky 20. kola 1. Futsal ligy

Helas Brno - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 8:2 (2:1)

Branky: 18. Mužík (Poul), 18. Novotný (vla.), 25. Poul (Cupák), 30. Cupák (Poul), 30. Havel (Doubravský), 33. Matejov (Mykytjuk), 33. Matejov, 35. Doubravský (Poul) – 17. Janoušek (Stránský), 40. Mates.

SK Olympik Mělník - SK Slavia Praha 1:3 (1:3)

Branky: 3. Šiler (Nečas) – 5. M. Sváta (vla.), 8. Křemen, 17. Homola (Brychta).

FC Rapid Ústí n. L. - SKUP Olomouc 4:10 (1:3)

Branky: 11. Vobořil (Gajdoš), 29. Radosta (pen.), 34. Jaroslav Zápotocký (Jiří Zápotocký), 38. Koc (Jiří Zápotocký) – 6. Křižák (Brázdil), 6. Kmínek (Šipka), 19. M. Janečka, 24. Šipka (Brázdil), 27. Brázdil (Šipka), 32. Brázdil, 33. Šipka (Brázdil), 37. M. Janečka (Brázdil), 39. Lapčík, 40. Kmínek (Šipka).

FC Démoni Česká Lípa - SK Interobal Plzeň 2:12 (1:4)

Branky: 17. Výborný (Abrham), 39. Macháček – 12. Kozár (Diece), 14. Rešetár (Holý), 18. Seidler (Rešetár), 20. Kozár (Vnuk), 22. Rešetár (Křivánek), 23. Křivánek, 24. Holý (Diece), 25. Diece (Rick), 30. Diece (Rick), 33. Seidler (Křivánek), 35. Caio (Diece), 40. Vnuk (Kozár).

FK Chrudim - FTZS Liberec 5:2 (2:1)

Branky: 13. Éverton, 20. Éverton (10 m kop), 31. Max (Éverton), 34. P. Drozd (Koudelka), 38. Max (Slováček) – 14. Zounek, 22. Zounek (P. Bína).

TJ Spartak Perštejn - Sparta Praha 4:7 (2:4)

Branky: 2. Caio (Belej), 20. Belej (Salák), 22. Caio (Kiliján), 32. Kiliján (Salák) – 5. Matheus (Brahimi), 9. Brahimi (Kelmedi), 16. Mikus (Kelmedi), 18. Rukovci (Brahimi), 21. Brahimi (Matheus), 36. Matheus, 38. Kelmendi.

Tabulka Futsalové ligy po 20. kole • Foto futsalliga.cz

Program 1. Futsal ligy

Pátek 24. února 2023

Helas Brno – FK Chrudim (20:00) SK Slavia Praha – FC Démoni Česká Lípa (20:00) SKUP Olomouc – TJ Spartak Perštejn (20:00, Velká Bystřice) 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – SK Olympik Mělník (20:00) SK Interobal Plzeň – FC Rapid Ústí n. L. (20:00) Sparta Praha – FTZS Liberec (20:00)