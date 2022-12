Sparta zamíchala kartami. Remizovala doma senzačně s Chrudimí

Hned tři výsledky jedenáctého kola ze šesti možných skončily shodně 2:2. Sparta doma prohrávala s Chrudimí po první půli 0:2, ale během jedné minuty Maxharraj dvěma trefami srovnal. Pak už gól nepadl. „Během power play jsme bohužel neproměnili šance do prázdné branky, paradoxně jsme na konci zápasu ani my, ani Chrudim neproměnili rozhodující šance. Vzhledem ke zdravotnímu stavu pár hráčů jsem spokojený s výkonem,“ usmíval se kouč Sparty Beni Simitči.

Chrudimský Tomáš Koudelka na rovinu přiznal, že je remíza z Prahy pro Východočechy zklamáním: „I přes závěrečnou power play, kde jsme osm vteřin před koncem netrefili prázdnou bránu, se nám nepodařilo vyhrát, a proto jedeme z Prahy zklamáni.“

Další dvě remízy 2:2 viděli fanoušci v Brně a Velké Bystřici. Helas Brno doma neporazil Olympik Mělník. Olomouc zase neudržela vedení proti Liberci.

Na sestupové předposlední pozici zůstali Démoni Česká Lípa, kteří v přímém souboji o záchranu prohráli ve Vysokém Mýtě 3:6. Poslední Nejzbach poprvé v sezoně bodoval! „Jsem rád za celý tým, že se konečně povedlo zvítězit. Teď už se koukáme na další utkání, abychom dokázali navázat na tuto výhru a mohli pomýšlet na záchranu,“ ujistil vysokomýtský Michal Jiráský. Démoni neskrývali rozhořčení. „Ztracené tři body v Mýtě. Bohužel, na začátku zůstalo jen u řečí v kabině a prvních deset minut rozhodlo,“ zlobil se Petr Zapletal.

Výsledkem 6:3 vyhrál i lídr tabulky. Plzeň doma zvládla vyrovnaný souboj s Perštejnem. „Byl to těžký zápas, který jsme si udělali ještě těžší,“ líčil plzeňský Michal Holý a navázal: „Perštejn hrál velice dobře, přesto jsme o půli vedli 4:1. Na začátku druhého poločasu jsme nedali několik šancí, naopak soupeř náskok dotáhl. Naštěstí jsme potom zase odskočili a power play ubránili. Vybojovali jsme cenné tři body.“

Ve formě hrající Slavia nezaváhala ani tentokrát. Po vysoké výhře 9:0 nad ústeckým Rapidem se přiblížila Spartě na čtyři body. Stejný počet branek vstřelil v zápase David Jošt, který chválil asistence spoluhráče Sity: „Myslím si, že nám spolupráce vyhovuje, chodí jeden na jednoho a já mu to tam otevírám. Buď zakončuje sám, nebo mi to přihrává. V pátek nám to skvěle fungovalo, za všechny asistence mu samozřejmě děkuji.“

Výsledky 11. kola 1. Futsal ligy

Helas Brno – SK Olympik Mělník 2:2 (1:1)

Branky: 13. Poul (Svoboda), 23. Lukšija (Svoboda) – 15. Šustr (Vokoun), 27. Novotný (Vokoun).

Sparta Praha – FK Chrudim 2:2 (0:2)

Branky: 26. Maxharraj (Fernandes), 26. Maxharraj (Fabricio) – 3. Torres (Éverton), 13. Capinha (Éverton).

SK Interobal Plzeň – TJ Spartak Perštejn 6:3 (4:1)

Branky: 8. Kozár (Vahala), 12. Holý (Künstner), 15. Seidler (Holý), 20. Holý (Rešetár), 34. Seidler (Vahala), 40. Seidler (Vahala) – 10. Caio (Baran), 22. Kiliján (Caio), 30. Tavares (Kiliján).

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC Démoni Česká Lípa 6:3 (3:0)

Branky: 9. Stránský (Vojtíšek), 12. Stránský (Jiráský), 13. Novotný (Janoušek), 31. Formáček, 37. Gerčák, 40. Formáček – 32. Havrda (Zapletal), 38. Rozboud (Výborný), 40. Abrham (Havrda).

SK Slavia Praha – FC Rapid Ústí n. L. 9:0 (5:0)

Branky: 4. Ševčík (Havrda), 5. Kuchta, 5. Homola (Jošt), 19. Jošt (Sita), 20. Homola (Jošt), 25. Jošt (Sita), 29. Jošt (Sita), 37. Havrda (Ševčík), 38. Jošt (Sita)

SKUP Olomouc – FTZS Liberec 2:2 (2:1)

Branky: 1. Lošťák (Pazdera), 12. R. Janečka (Pazdera) – 11. Žampa (M. Bína), 31. M. Bína (Knejzlík).

Tabulka:

1. Plzeň 11 10 1 0 84:14 31 2. Chrudim 10 8 2 0 72:16 26 3. Sparta Praha 11 7 3 1 50:30 24 4. Slavia Praha 11 6 2 3 65:40 20 5. Mělník 11 5 2 4 44:55 17 6. Helas Brno 10 4 3 3 25:25 15 7. Perštejn 11 4 2 5 42:48 14 8. Olomouc 11 3 1 7 41:73 10 9. Liberec 11 2 3 6 31:50 9 10. Ústí nad Labem 11 3 0 8 26:59 9 11. Česká Lípa 11 2 1 8 26:52 7 12. Vysoké Mýto 11 1 0 10 28:72 3

Program 1. Futsal ligy

Pátek 9. prosince

Helas Brno – FC Démoni Česká Lípa (19:30)

FK Chrudim – SK Olympik Mělník (20:00)

SK Slavia Praha – TJ Spartak Perštejn (20:00)

Sobota 10. prosince

SK Interobal Plzeň – FTZS Liberec (19:30)

SKUP Olomouc – Sparta Praha (20:00, Velká Bystřice)