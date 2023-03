Plzeň a Chrudim krok od semifinále, Sparta vede v sérii nad Helasem Brno

„Škoda. Velká škoda. Hlavně nevyužitých šancí, výsledek mohl být vyrovnanější,“ litoval po historicky prvním domácím zápase v play off kapitán Spartaku Perštejn Jiří Baran. Jeho tým v druhém poločase překvapil Plzeň hrou s vytaženým hráčem u poloviny soupeře, který čekal na chybu při přečíslení. Podařilo se ale jen snížit a Interobal navíc v závěru trestal chyby při power-play. Ve středu tak může na domácí palubovce potvrdit postup.

Blízko rozhodnutí na tři zápasy je také Chrudim. Liberci doma nadělila jedenáct branek, venku neinkasovala a trefila se třikrát. „Ze začátku jsme měli trochu problémy, nehráli jsme tak lehce jako doma. Postupně se naše hra zlepšila a výhra je zasloužená. Konečně jsme udrželi čisté konto,” pochvaloval si reprezentant Pavel Drozd. Jedním ze střelců byl také legendární Roman Mareš (48 let a 11 dní), který tak navýšil svůj rekord nejstaršího hráče skórujícího v play off.

Úvodní dějství má za sebou také série Sparty s Helasem Brno. První bod si připsali svěřenci Beniho Simitči, když vstřelili rozhodující branku v poslední minutě prodloužení. „Hosté šli do vedení, my jsme ukázali sílu a skóre otočili. Byl to kvalitní futsal a jsme rádi, že jsme doma urvali první bod,“ radoval se střelec rozhodující branky Melos Kelmendi.

V tomto týdnu se rozběhne také poslední série mezi Slavií a Mělníkem. Začne v úterý, sešívaní naplánovali svůj druhý domácí zápas na sobotu 1. dubna od 16 hodin tak, aby mohli pozvat fotbalové fanoušky mířící do Edenu na zápas s Olomoucí.

Výsledky 1. týdne čtvrtfinále play off

SK Interobal Plzeň - TJ Spartak Perštejn, stav série 2:0

PLZ - PER | 6:4 (4:1)

PER - PLZ | 3:9 (1:3)

FK Chrudim - FTZS Liberec, stav série 2:0

CHR - LIB | 11:2 (4:0)

LIB - CHR | 0:3 (0:2)

Sparta Praha - Helas Brno, stav série 1:0

SPA - HEL | 4:3pp (2:2)

Program 2. týdne čtvrtfinále play off

Helas Brno – Sparta Praha II. (PO 19:30)

SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník I. (ÚT 20:00)

SK Interobal Plzeň – TJ Spartak Perštejn III. (ST 20:00)

SK Olympik Mělník – SK Slavia Praha II. (ČT 20:00)

Sparta Praha – Helas Brno III. (PÁ 20:00)

SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník III. (SO 16:00)

FK Chrudim – FTZS Liberec III. (SO 19:00)

TJ Spartak Perštejn – SK Interobal Plzeň IV. (NE 18:00)