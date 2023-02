Super blázen v Jakartě: Čech vyfasoval trest na rok, plivl před sudí. Šok? Ne

Jedenáctý leden, vyhecovaný duel indonéské ligy Persib–Persija Jakarta (1:0). Janu Klímovi, kouči gólmanů u týmu hostí, se nelíbilo chování sudích, proto se neudržel. „Je výbušný, temperamentní,“ nediví se jeho někdejší spoluhráč Beni Simitči. Klíma se sápal na arbitry, spílal jim, podle zápisu na ně plivl.

Sám podal maličko jinou verzi: „Nadával jsem jim česky, takže nemohli ničemu rozumět. Ale samozřejmě věděli, že jsem na ně naštvanej. Když jsem odcházel, tak jsem si normálně odplivnul, jak se to dělá. Rozhodčí přiběhl, dal mi červenou.“ Následně přišel zákaz vstupu na hřiště při zápasech na celý rok, Čech se odvolal.

„Honza má život moc rád,“ usměje se Tomáš Neumann, trenér futsalového národního mužstva a Klímův souputník. Proti sobě kopali už od žáků, Klíma za Bohemku, Neumann za Spartu. V „telecích“ letech se potkávali i mimo hřiště. „Vymetali jsme pražské diskotéky,“ netají Neumann.

Přesto oba zvládli velmi slušné kariéry. Neumann je jedním z nejlepších futsalistů místní historie, Klíma se prosadil v obou odvětvích míče kopaného. Ve fotbalové lize za tři sezony v Lázních Bohdaneč a Příbrami zvládl třiadvacet startů, pět čistých kont. V životopise má velmi slušnou sérii 294 minut bez inkasované branky.

Jeho životní (fotbalový) duel přišel v říjnu 1998. Do Příbrami dorazila Sparta s raketometným útokem Horst Siegl, Vratislav Lokvenc. Stadion U Litavky byl našlapaný, přišlo skoro 9 tisíc lidí. Klíma válel, vyčapal remízu 0:0.

Trenér Josef Csaplár pak dostal logický dotaz, proč brankář není jasnou jedničkou. Odpověď byla lakonická, trefná: „Honza Klíma může být rád, že je pořád profesionální fotbalista.“

Kouč narazil na životní styl obrovitého muže s rukavicemi. „Asi to mohl dotáhnout dál, ale to by nebyl on. Pivo měl rád, tehdy takových kluků bylo víc,“ glosuje Neumann. Ostatně Klímovo heslo znělo: Nemusí ti to chutnat, musí tě to bavit…

Klíma je zkrátka démon, svéráz, Simitči už prohodil spojení „super blázen“. Neumann neváhá a hned vypálí: „Živočich.“

Brankářova nátura je viditelná. Příklad? V roce 2004 se futsalisté na mistrovství světa na Tchaj-wanu poměřili ve skupině s Brazílií. Byl to střet trpaslíka s gigantem. Český futsal se teprve hrabal mezi ceněné mančafty, Jihoameričané byli neomezení vládci planety. Klíma chytal famózně, zařídil milosrdnou prohru 1:4, navíc zaujal fanoušky. Při zákrocích bouřlivě slavil, po utkání metal po palubovce hvězdy.

„To je přesně on. Po vítězstvích vždycky zpíval v kabině, byl ve svém živlu, pokřiky tak dvakrát za sezonu změnil. Nikdo to nečekal,“ popisuje Simitči. Pozor, ale Klíma se nemění ani dnes. I v Jakartě, kde to nikdo nečekal, zavedl křepčení po duelech. „Po zápasech se zpívá hymna, pak jdu do středu hřiště, udělám tři hvězdy. V kabině pokračujeme ve srandě. Já dělám rybu, Kudy mě točí na prut, indonéský kluci na to nejsou vůbec zvyklí,“ rozpovídal se v podcastu Futsal Talk. „Ty další oslavy nejsou tak bujaré jako v Čechách,“ upozornil.

„Mě to nepřekvapuje. Při akcích po výhrách zpíval, tančil na stole, víc nelze publikovat,“ chechtá se Simitči. Neumann se chvíli zdráhá, má rovněž mraky příběhů, které musí zůstat za oponou. Přesto si nakonec připomene příhodu z roku 2006. Reprezentace byla pozvaná na turnaj v halovém fotbale do Hamburku. Mantinely, větší brány, umělá tráva, specialisté na menší hřiště přesto předčili bundesligové soky a brali pohár. Pak byli pozváni na party na loď.

„Byli jsme opilí, vítězstvím samozřejmě,“ povídá trenér. „Honza se pomazal tatarkou a kečupem. No, ostuda, ale to byl přesně on,“ dodá.

Feras Ali: Trest mi připadá přehnaný

„Za to, že Jan Klíma plivnul na zem u rozhodčího, mi přijde roční trest jako přehnaný. Ještě jsem to s klubem neřešil, ale budeme usilovat o jeho snížení. Nejlépe tak, aby Klíma mohl od začátku příští sezony působit bez omezení. Trenér i klub jsou s jeho prací spokojeni a stále s ním počítají, neměl žádné problémy. Gólmani ho mají rádi, tréninky, které vede, a výkony brankáře jsou v pořádku.“

agent a manažer pracující pro Persiji Jakarta

Česká bilance v Jakartě

