Plzeň má druhý titul: penaltové drama, plná hala a pád úřadujícího mistra

Za stavu 1:0 pro Plzeň se finálová série play off 1. Futsal ligy stěhovala na východ Čech. Do Heřmanově Městce. Velké drama domácí Chrudim prohrála, ale snadno se nevzdala. Ve třetím pátečním utkání v Plzni skóre srovnala a dovedla zápas až do penaltového rozstřelu. V něm se nakonec radoval ze zisku titulu Interobal.

Zápas v Heřmanově Městci měl vše. Tvrdý boj, devět gólů a dvě červené karty. Napěchovaná hala z počátku viděla vedení Chrudimi 3:0, jenže to domácí prohospodařili. Když znovu vedli 4:3, přišel zkrat. Plzeň dvěma góly při hře bez brankáře zápas otočila.

„Vstoupili jsme do utkání dobře, chtěli jsme hrát jinak než v Plzni, povedlo se nám to, dali jsme rychlý gól a byli jsme na koni. Všechno šlo podle plánu. Ale druhá půle byla taková naše klasika. Dostali jsme laciné góly, Plzeň se dostala na svoje tempo a z power play nás přehrála,“ litoval chrudimský Pavel Drozd, který nedohrál třetí finále kvůli poraněným žebrům.

Kapitán Plzně Lukáš Rešetár mluvil o tvrdém boji: „Chrudim nezvládá emoce tak, jak je zvyklá. Jsou dost nervózní. V prvním zápase byli dost mrtví, dnes do toho vstoupili dobře, agresivně. Ale nechají se strhnout do takové sportovní války. My jsme byli připraveni na všechny scénáře, bylo těžké emoce ustát, neříkám, že se to vždy dařilo, ale prostě jsme vyhráli a bereme druhý bod.“

Mistrovský mečbol Plzeň proměnila. Doma vedla ve třetím utkání 2:0, ale Chrudim ve druhé půli srovnala a sahala po vítězství. Jenže brankář Ondřej Vahala čaroval. Dokonce chytil dvě penalty a po poslední trefě Tomáše Vnuka mohl slavit s celým týmem titul.

Do posledního zápasu nastoupil i hrající asistent Plzně Michal Štrajt za vyloučeného Künstnera. Sám přispěl trefou z penalty. „V lednu, když přišel Diece a Caio, tak jsem si ani nepomyslel na to, že bych do zápasu nastoupil. Ten příběh se napsal neuvěřitelně krásně. Končil jsem v slzách. Nyní si troufnu říct, že to byl pro mě poslední futsalový dotek s balonem v profesionální futsalové kariéře. Je to šílené,“ líčil po zisku titulu Štrajt.

„Prvních deset minut jsme hráli docela slušně. Pak jsme dostali dvě branky. Při té druhé jsem předvedl něco, co příliš nepatří do finále, když jsem nahrál soupeři na gól, což mě na chvíli položilo,“ uznal sebekriticky chrudimský Tomáš Koudelka a pokračoval: „Řekl jsem si, že to zkusím pro kluky něčím odčinit. Do druhého poločasu jsme nastoupili aktivně a byli jsme odměnění vyrovnáním. Za penalty se nikdo zlobit nemůže. Neměli jsme dopustit to, aby se už třetí zápas hrálo o všechno na penalty.“

Výsledky finálové série 2023

SK Interobal Plzeň – FK Chrudim 6:0 (4:0)

Branky: 9. Diece (Rick), 12. Caio (Kozár), 15. Vnuk, 15. vlastní Éverton, 22. Caio (Kozár), 32. Caio. Diváci: 613.

FK Chrudim – SK Interobal Plzeň 4:5 (3:1)

Branky: 1. Slováček (Pett), 15. P. Drozd (Pett), 17. Dudu, 34. Valadares (Torres) – 20. Rešetár (Holý), 28. Kozár (Seidler), 29. Holý (Rešetár), 36. Caio (Seidler), 36. Vnuk (Diece). Diváci: 350 (vyprodáno).

SK Interobal Plzeň – FK Chrudim 3:2 pen. (2:0,0:2 - 0:0), 4:3 pk

Branky: 13. Rick (Caio), 15. Vnuk, rozhodující pen. Vnuk - 24. vlastní, 37. Pett (Slováček). Diváci: 1500 (vyprodáno).