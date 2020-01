ME házená 2020 | Domácí "masakr" na úvod EURO. Horák hrozil voodoo, co rozhodčí? | iSport.cz

Čeští házenkáři dorazili do rakouské metropole ve čtvrtek autobusem z Brna, odpoledne si zatrénovali. V pátek je čeká „masakr“. Spousta hráčů před tak početnou kulisou ještě nikdy nehrála. Pár mazáků však jen mávne rukou. „Deset tisíc diváků v Kielu, to je panečku podpora. To bych vám přál zažít,“ prohodil Pavel Horák, zvyklý na bouřící arénu německého velkoklubu.

Rakousko není ryzí házenkářská země. Žádný gigant, ověnčený medailemi z velkých akcí. Do tamní ligy míří nižší zahraniční kvalita. Jenže domácí šampionát má nakopnout boom tohoto sportu. Svaz na jaře angažoval čtyřicetiletého kouče Aleše Pajoviče, někdejšího skvělého hráče ze Slovinska.

Válel mimo jiné za THW Kiel, kde nyní nastupuje s Horákem největší rakouský talent Nikola Bilyk. „Už přes dva měsíce mu vyhrožuju, že vytáhnu voodoo panenku a budu do ní píchat jehličkami. Ale zatím to nefunguje, je zdravej,“ hlásí český vtipálek.

Na třiadvacetiletou střední spojku je třeba si dát bacha. „Je mladý, šikovný, hodný. A není nepřející. Z jejich týmu je určitě nejuniverzálnější. Sice měl teď horší formu, ale Filip Jícha na něm hodně staví. V národním týmu bude mít určitě ještě víc prostoru a bude na něj vyvíjen ještě větší tlak. Ne trenérem a spoluhráči, ale veřejností a jím samým,“ soudí lídr obrany. „Když náš Nikola nepromění první tři čtyři střely a nebude se cítit dobře, máme velkou šanci,“ dodává.

Je jasné, že domácí výběr nebude tlačit jen publikum v zaplněné hale. Nějaké procento přijde i od rozhodčích. To je v házené běžná praxe, soupeři včetně Čechů s tím musí počítat. „Rakušané šli v poslední době hodně nahoru. Dobře pracují s mládeží,“ neuniklo Horákovi. „Vždycky je snaha, aby šel domácí tým dál, aspoň postoupil ze skupiny. Kvůli zájmu o mistrovství,“ připojuje brankář Martin Galia.

Měl by to být vyrovnaný duel, výsledky z posledních let mírně favorizují Čechy. Jenže prostředí bude ostře proti nim. „Rakousko udělalo pod vedením Pajoviče za poslední rok výrazný posun. Navíc bude o to nebezpečnější, že hraje doma,“ vystihl kouč Jan Filip.

V neděli čeká národní tým Severní Makedonie a v úterý uzavře skupinu B soubojem s Ukrajinou, Dál jdou dva nejlepší. „Je to vyrovnané, papírové předpoklady jsou nepodstatné. Rozhodne momentální forma během jednoho týdne,“ dodává Filip, jenž vede Čechy spolu s Danielem Kubešem. Rovnocenný pár bude s Českem obhajovat šesté místo z předloňského šampionátu v Chorvatsku.