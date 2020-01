ME házená 2020 | Vídeň plná Čechů. Super, jak fanoušci zpívali hymnu, líbilo se kouči  | iSport.cz

PŘÍMO Z VÍDNĚ | Byl smutný. Ale ne rozčarovaný. Trenér Jan Filip vnímal, že národní tým házenkářů nechal na hřišti proti Rakousku celé srdce a kus umění. Soupeř byl lepší v detailech, proto vyhrál 32:29. „Neměli bychom mít hlavy dole. Oddřeli jsme to. Nechali jsme tam všechno. Bylo tam to, co jsme po hráčích chtěli,“ podotkl kouč po prvním utkání na EURO ve Vídni. Už v sobotu od 15 hodin čeká Česko klíčový souboj se Severní Makedonií. Výhra je k zachování naděje na postup ze skupiny nezbytností.

V čem byl hlavní důvod porážky s Rakouskem?

„Dvaatřicet inkasovaných gólů je samozřejmě moc. V prvním poločase jsme to ještě udrželi na třinácti brankách. Devatenáct ve druhém je ale hodně. Oni nám na konci odskočili. Už jsme nebyli tak precizní v jednotlivých činnostech. Jak vpředu, tak vzadu. Vzhledem k vývoji jsme byli nuceni dát ze všech akcí v útoku gól. To se nám ve druhé půli přestalo dařit. Jejich brankář toho dost pochytal. Celkově jsme ale podali dobrý výkon. Naše hra měla parametry.“

Mohli jste to v první půli zlomit na vaši stranu, ne?

„Ano, trošičku jsme přebírali otěže. Mohli jsme z toho vytěžit malinko víc. Psychická převaha byla na naší straně. Bohužel jsme o ni strašně brzy přišli a prohrávali jsme o tři. Pak jsme se zase dotáhli na 22:22, jenže oni nám vždycky odskočili. Úplný závěr jsme nezvládli. O tom je handball. Je třeba říct, že soupeř byl v určitých věcech o něco lepší.“

Spolurozhodoval i výkon gólmanů?

„Jejich brankář (Thomas Eichberger) chytal ve druhém poločase výborně. Brankářský duel vyhráli oni. Dál se k tomu nechci vyjadřovat.“

Dvanácti góly vás zničil Nikola Bilyk. Je fakt tak dobrý?

„Je mladý, ale už je to světový hráč. Hraje v Kielu a myslím, že je to vůdce herně i mimo hřiště. Předvedl výborný výkon.“

Jak to vidíte s postupem?

„Matematika je jasná. Jestliže chceme postoupit, musíme dvakrát vyhrát. Možná ani to ve finále nemusí stačit. Určitě nás nečeká v neděli horší soupeř než bylo Rakousko.“

Byl zážitek otevřít turnaj proti domácímu týmu?

„Určitě. Bylo to super. Hala byla skoro plná. Musím poděkovat našim fanouškům. Slyšeli jsme, jak za námi zpívají českou hymnu.“

Jak pískali rozhodčí?

„Nebudu se k tomu vyjadřovat. To je furt dokola. Pískají to, co pískají. Nevím, co mám komentovat. O rozhodčích ani slovo. Zápas jsme si prohráli víceméně sami.“