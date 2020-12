Vzhůru do bubliny. Házenkářky míří na ME, kouč vidí cestu přes Švédky

České házenkářky čeká na ME Rusko, Španělsko a Švédsko • Profimedia.cz

České házenkářky během kvalifikace o ME 2020 • Stanislav Heloňa / MAFRA / Profimedia

Zavřou je na hotel a budou vozit do haly. Každé dva dny podstoupí testy na COVID-19. Před zápasem a po něm si nesmějí podat se soupeřkami ruce. Ve striktní bublině prožijí nadcházející mistrovství Evropy české házenkářky. V úterý odletí do Dánska, kde je v Herningu čekají duely základní skupiny se Švédskem, Ruskem a Španělskem. „Víme, do čeho jdeme. Jsme šťastné, že vůbec můžeme šampionát odehrát,“ uvedla za celý tým křídelnice Jana Knedlíková.

Složitá doba drsně poznamená i vrchol házenkářské sezony žen. Pořadatelství se kvůli koronavirové pandemii na poslední chvíli vzdalo Norsko, celý turnaj padl na bedra sousedního Dánska. Češkám se změnilo dějiště skupiny, místo Fredrikshavnu nastoupí v Herningu. A k tomu jim odpadlo několik důležitých členek kádru.

Biti jsou však i konkurenti. Prý ještě víc. „Myslím, že na hráčkách, které budou chybět soupeřkám, stála hra víc než na těch našich,“ poznamenal kouč Jan Bašný. Ten v pondělí oznámil konečnou nominaci: bez opor Hrbkové, Korešové, Satrapové, Mika či Ryšánkové.

Přesto si troufá na postup, do hlavní fáze projdou tři ze čtyř celků. Chce to tedy minimálně jednu výhru nad gigantem. Nejschůdněji vypadá první sok. „Už v březnu, kdy jsme měli hrát dvakrát se Švédskem v kvalifikaci, jsem říkal, že ho můžeme porazit. A teď to říkám taky,“ prohlásil bojovně trenér, byť má na paměti silně negativní bilanci se Seveřankami.

ME v házené žen Termín: 3.–20. prosince 2020 Dějiště: Dánsko Česko ve skupině (Herning): Švédsko (3. prosince, 20.30), Rusko (5. prosince, 18.15), Španělsko (7. prosince, 18.15) Ze skupiny postupují do hlavní fáze první tři týmy.

Minulostí se však řídit nechce. „Když se podíváte na naše zápasy se Švédskem za posledních deset let, budete si myslet, že jsem blázen. Ale jsem přesvědčen, že se s nimi můžeme poměřit. Šance je,“ zopakoval. Právě první vyzývatel Bašného party prochází přestavbou, má nového kouče. A toho chtějí Češky využít. „Dostat se do druhého kola je náš základní cíl. Nechceme odjet domů hned po skupině,“ doplnil.

Menší výhodu pro sebe vidí i v bublině. „Náš tým je zvyklý dělat hodně věcí společně. Na nervy lezu hráčkám možná akorát já,“ zasmál se kouč. „Držíme velice pohromadě,“ potvrdila Knedlíková, hráčka švédského Kristianstadu.

Národní tým se připravoval na šampionát v Chebu, ostrý zápas však nehrál rok. „Je to trošku limitující, ale věřím, že to nebude rozhodující faktor,“ přála si Veronika Malá. Do Dánska bere Bašný tři brankářky, jedničkou bude při zranění Lucie Satrapové švédská legionářka Petra Kudláčková.

„To ale neznamená, že odehraje celý turnaj,“ podotkl kouč, jenž má v záloze mladé ligové gólmanky Karin Řezáčovou a Sabrinu Novotnou. „Ve svých klubech jsou jedničky, důležité hráčky. Jsou tam, aby vychytaly zápas. Nebudeme se bát je poslat do hry,“ ujistil.