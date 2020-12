Kouč Bašný po ME: Tým hrál za hranicí maxima, nejeli jsme jen zúčastnit

České házenkářky během kvalifikace o ME 2020 • Stanislav Heloňa / MAFRA / Profimedia

Věřil, že to s jednou výhrou nad favoritem klapne. Nakonec z toho byly tři těsné porážky a Češky odjely domů už po základní skupině EURO v dánské bublině. Trenér Jan Bašný (57), který je u házenkářské reprezentace už deset let a má kontrakt až do roku 2024, však před svými svěřenkyněmi smekl. A věří jim dál. „To přijde. Tento tým má budoucnost,“ prohlásil při hodnocení turnaje.

Dotkly se oslabené házenkářky mezi evropskou elitou svého stropu? S Ruskem, Španělskem i Švédskem odehrály vyrovnané partie, až nečekaně. „Když si vezmeme kontext české házené, tým zahrál daleko za hranicí svého maxima,“ shrnul kouč Jan Bašný. Přesto ho vyřazení bolí.

Jak nahlížíte na celý šampionát? Podali jste dobré výkony, ovšem bez výsledků…

„Neřekl bych, že bez výsledků. Bohužel bez postupu. Tým, který byl na šampionátu nejmladší, ukázal sílu. A větší ji bude mít v příštích letech, až nabere zkušenosti. Některé rozdílové hráčky tady nebyly, ale to není něco, za co bychom se měli schovávat. Musíme si vychovat jiné. Už je máme, ale ještě nevyrostly. Anebo jsme je nedostali do takového komfortu, aby mohly zápas ve finále rozhodnout.“

Dalo se na konci rozhodujícího utkání se Španělskem ze střídačky udělat něco jinak?

„Kdybych to věděl, tak bych to udělal. Zkusili jsme vystřídat střelecké spojky, které zrovna v tu chvíli neměly sílu. Ale nedařilo se ani těm, co přišly na jejich místo. Bohužel jsme ve stejnou dobu dostali dvakrát dvě minuty. Naše manévrovací možnosti se tudíž ještě víc zmenšily.“

Co se stalo s hráčkami psychicky?

„Když soupeř snížil na dvě tři branky, začali jsme se toho trošku bát. I když jsme vedli o šest, věděl jsem, že to není vyhrané. Házená je dneska strašně rychlá hra, může se to otočit. Zvlášť u tak mladého týmu, jaký máme my.“

Bylo to i o kondici?

„Nemyslím si. Ty hráčky, které hrály v útoku, při bránění odpočívaly. Obě křídla (Knedlíková, Malá) jsou zvyklá hrát celé zápasy, neměla s tím žádný problém. O silách to bylo, ale psychických. V žádném případě nemůžeme hodnotit tento šampionát na základě posledních deseti minut se Španělskem. Tým zahrál výborné zápasy. Nepostoupili jsme, dobře. Někdo prohrát musí. Ale ty holky si zaslouží absolutorium. Ať už v utkáních, anebo v přípravě.“

Vnímáte jako pozitivní, že už se Česko nejezdí na velké akce jen zúčastnit, ale věří si na postupy a dobré umístění?

„My jsme se nikdy nejezdili jen zúčastnit. (zdůrazňuje) Vždycky jsme chtěli uhrát ty nejlepší výsledky. Neberu to tak, že jsme splnili to, co jsme chtěli. Jednu část svého cíle jsme nesplnili. Popřemýšlíme proč, vyhodnotíme si to. Abychom ho příště splnili.“