Kouč házenkářů Trtík před startem ME: Postup je odvážný cíl, ale...

Po sedmnácti letech se vrací na nasvícenou scénu velké házenkářské akce. Naposledy vedl Rastislav Trtík (60) českou reprezentaci v roce 2005 na MS v Tunisku. Tehdy z toho bylo desáté místo. Podle kouče maximum. „Když to srovnám s tímto mužstvem, je to hukot,“ vidí v současném výběru větší sílu a na nadcházejícím ME myslí na postup z nabité skupiny. Už ve čtvrtek čeká jeho výběr vstupní duel v Bratislavě se Španělskem.

Narodil se na Slovensku v Košicích. Východní temperament má Rastislav Trtík v krvi, patří k trenérským bouřlivákům. „Držím palce nám. Slovensko je pro mě v tuto chvíli soupeř, nefandím mu,“ říká upřímně. Každopádně má v rodné zemi spoustu známých, někteří za ním přijedou do Bratislavy. „Cítím se jako Čechoslovák,“ zdůrazňuje.

Je pro vás šampionát vzhledem k vašemu původu speciální?

„Přátele mám všude. Nejen na Slovensku, ale třeba i v Polsku. Ale chápu váš dotaz. Pár lidí, i z Košic, kde se taky hraje skupina, se na nás přijde do Bratislavy podívat. Doufám, že budou diváci slyšet a budeme se cítit, jako bychom hráli doma. Víte, největší hloupost, kterou politici udělali, bylo rozdělení Československa. To je můj privátní názor.“

Český program ve skupině ME Španělsko (čtvrtek 18.00) Bosna (sobota 18.00)

Švédsko (pondělí 20.30) Pozn. Do další fáze postupují první dva týmy. Všechny zápasy se hrají v Bratislavě.

Řadíte současný výběr výkonnostně výš než vaši partu z Tuniska 2005?

„Tento tým mi přijde vyhranější, sehranější. Vypadá hodně dobře. Tehdy byla v naší házené určitá krize. Nominace se tvořila těžko. Bylo to složité. Někteří hráči neodehráli nejlepší šampionát, byla tam zranění. Desáté místo bylo maximem, jehož jsme mohli dosáhnout.“

Jak jste využil ty tři dny, kdy jste byl s týmem v karanténě?

„Skládal jsem verše a rýmy na koledu na Tři krále. Kluci mi pomohli a nazpívali krásnou koledu. Samozřejmě že jsem i stříhal videa, posílal hráčům herní situace, hru soupeřů, ukazoval jim střelbu. Snažili jsme se ten čas využít co nejefektivněji, ale v segregaci je to skutečně hodně těžké.“

Všichni hráči byli při pondělním testování negativní. Ulevilo se vám?

„Je to velmi dobrá zpráva. Na druhou stranu, škraloupem je, že byla narušena příprava, protože jsme museli jít do karantény. Ale co víme, nebyli jsme v tom sami. Potkalo to většinu týmů. Jsme rádi, že to máme za sebou a můžeme odjet v plné sestavě. Nevím, jestli se to podaří všem soupeřům. Přeju jim to. Ať zvítězí fair play a každý může být v té největší síle a ukázat, co umí. Nevěřím tomu, že někdo z hráčů bude mít myšlenky procházet se v této době po městě, po obchodech nebo si zajít do baru. Víme, proč tam jsme, jdeme reprezentovat Českou republiku.“

S jakými ambicemi?

„Cíl pro reprezentaci je vždycky stejný. Postup ze skupiny je odvážný cíl, ale jiný mít nemůžeme. V žádné jiné skupině nejsou dva medailisté z posledního světového šampionátu, čekají nás velmi silní soupeři. Víme, že musíme dvakrát vyhrát. Přesto musíme mít tento cíl.“

Do Bratislavy vezete dvacet hráčů, což je nadstandard. Proč?

„V situaci, ve které jsme, jsem požádal naši exekutivu o udělení výjimky. Jsem velmi rád, že nám svaz umožnil vycestovat ve zvýšeném počtu. Jde nám o to, abychom skutečně zanechali na mistrovství Evropy nějakou stopu. Mužstvo by si za úsilí a práci v kvalifikaci zasloužilo větší podporu, kterou jsme nakonec dostali. Teď už je na nás, abychom to přetavili v dobrou hru a výsledek. Členů výpravy je celkem dvacet osm. Omikron nabývá na síle a může ohrozit kohokoliv. Nikdo nemá jistotu, že zítra nebude pozitivní a nebude muset na nějakou dobu do segregace.“

Nezkoušeli jste zlomit k účasti Pavla Horáka z Kielu, který se před rokem vzdal reprezentace?

„S Pavlem jsme mluvili. Musíme respektovat i osobní život. Nemáme klasický život jako jiní lidé. Hodně z nás muselo přinést i některé oběti do rodiny, abychom mohli dělat tento džob. Pavlovo rozhodnutí plně respektuju. Současné složení mužstva je ideální. Nelíbí se mi jediná věc, a to omezený čas na přípravu. Když to srovnám s jinými reprezentačními celky, byla svým způsobem chudá. Ale kdyby vyšlo i tohle, byla by to už pohádka. Všechno zlé je pro něco dobré.“

Mrzí vás absence Štěpána Zemana?

„Všechny nás mrzí. Štěpán je zkušený, když se s ním vzadu postaví dvoumetrová zeď, Tomáš (brankář Mrkva) má ulehčenou práci. Bohužel má pásový opar, což není legrace. Je tam možná recidiva. Pokud se necítí plný síly, je od něj velmi zodpovědné, že odmítl jet.“

Kdo je favoritem na titul?

„Řekl bych, že Švédsko. Kluci jmenovali mezi favority i Španělsko. I na tom vidíte sílu naší skupiny. Bude to velmi vyrovnaný turnaj, bude rozhodovat jedna branka, třicet vteřin.“

Česká nominace na ME

Brankáři: Tomáš Mrkva (Bergischer HC/Něm.), Šimon Mizera (Zubří), Karel Šmíd (Plzeň)

Pravá křídla: Tomáš Číp (Baia Mare/Rum.), Miroslav Jurka (Zubří)

Pravé spojky: Stanislav Kašpárek (Meškov Brest/ Běl.), Dieudonné Mubenzem (Hüttenberg/Něm.), Tomáš Piroch (Créteil/Fr.)

Střední spojky: Tomáš Babák (Bergischer HC/Něm.), Roman Bečvář (Diff erdange/Luc.), Lukáš Mořkovský (Zubří)

Levé spojky: Matěj Klíma (Lübeck-Schwartau/Něm.), Vojtěch Patzel, Dominik Solák (oba Karviná)

Levá křídla: Jakub Hrstka (DRHV 06/Něm.), Marek Vančo (HC Elbfl orenz 2006/Něm.)

Pivoti: Václav Franc, Jan Užek (oba Karviná), Leoš Petrovský (TuS Nettelstedt-Lübbecke/ Něm.), Vít Reichl (Hüttenberg/ Něm.)