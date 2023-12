Sestry (19 a 21) rostou ve hvězdy, (ne)perou se o stejný post: Přejeme si

Všestrannost je cesta k úspěchu, své o tom ví hráčky DHK Zora Olomouc a především sestry Klára (21) a Anna (19) Kubálkovy. Dříve zkoušely ping pong, plavaly, mladší z dvojice je také bývalá mažoretka. Rády hrají tenis, jezdí na kole, chodí do fitka a házenou podle svých slov nebraly dlouhou dobu vážně. „V dětství to byla jen zábava. Házenou jsme nesledovaly, ani jsme nevěděly, kdo hraje za reprezentaci. Sny o úspěšné kariéře přišly až v pozdějším věku,“ shodují se rodačky z Litovle. Možná právě volnější přístup a nepřehnané ambice vedly k tomu, že současný reprezentační výběr již jistě znají. Klára je přímo jeho součástí, Anna zatím nastupuje za juniorky, kde patří mezi hlavní opory týmu.

Pocházejí ze sportovní rodiny, matka Petra je bývalá volejbalistka. Dcery však více bavilo góly do sítě střílet, než ji pouze přehazovat, a tak daly přednost házené, ke které je dovedl otec Josef, sám bývalý házenkář. Přispěla k tomu také tradice rodného města, v Litovli vznikl házenkářský oddíl již v roce 1934 a mužský tým hrál několik sezon nejvyšší českou soutěž.

Sestry nastupovaly za DHK Litovel, klub, který založil rodinný přítel a táta zde působil jako trenér. „U děvčat byla vidět soutěživost od mala, mladší ségra se chtěla vyrovnat starší a brala ji jako vzor,“ vzpomíná otec na jejich začátky.

Určité rozdíly mezi nimi byly patrné na první pohled. „Anička hrála se staršími, navíc byla drobnější postavy, takže musela dost makat, aby se dorovnala vyšším a silnějším holkám. Klárka na tom byla skvěle silově již od mládí, v tomto směru to měla trochu jednodušší,“ dodává.

Dřímající potenciál u obou dívek vedl ve starších žačkách ke společnému přestupu do týmu DHK Zora Olomouc, kde působí i aktuálně. V dorostenecké kategorii pak poprvé oblékly také reprezentační dres. Nominaci předchází specializované kempy, tam se musí hráčky vypořádat s velkou republikovou konkurencí a zaujmout reprezentační trenéry. Obě debutovaly shodně v 16 letech a na kontě mají přes 100 gólů za dorostenecké a juniorské výběry.

Na světový šampionát žen ve Skandinávii se do nominace trenéra Benta Dahla sice nevešla, Klára však již patří do širšího výběru reprezentačního áčka. Ve svých 21 letech má pořád spoustu možností si zahrát na příštích turnajích, což si sama uvědomuje nejlíp.

„Chce to čas, stále se potřebuji zlepšovat a nabírat zkušenosti. Momentálně se proti nejlepším hráčkám světa nemůžu srovnávat, ale věřím, že postupným vývojem se k tomu dopracuji,“ komentuje s nadhledem svou pozici v týmu.

Podobně je na tom i mladší ze sesterského dua, Anna navíc věkem stále spadá do juniorské kategorie. Vybudovala si tam silnou pozici a svými výkony si říká o pozvánku do elitního českého výběru.

Například v červnu letošního roku sestřelila v přátelském utkání Slovenky sedmi góly při výhře 27:20. Možná tedy nebude trvat dlouho a příjmení Kubálková na dresu uvidíme při reprezentačních zápasech hned ve dvojím podání.

Za úspěchem je žene také velká podpora celé rodiny. „Jsme neskutečně hrdí, když vidíme, jak se holkám daří. Babička si nenechá ujít téměř žádný zápas, schovává si všechny články o vnučkách. A já jen když si představím, že nastupují za reprezentaci, tak pláču,” neskrývá emoce matka Petra.

Má to i svůj háček. Obě hráčky nastupují na pozici levé křídelnice, může se tedy stát, že jednou třeba svedou boj o místo v reprezentační sestavě. Na klubové úrovni se pravidelně střídají a větší minutáž dostane ta, která má aktuálně lepší formu. Jak však říká Klára, nerady slyší, když je lidé berou jako konkurentky. „Nemáme mezi sebou žádný boj, navzájem si přejeme úspěch,“ ujišťuje.

V minulém ročníku ženské MOL ligy získaly překvapivý bronz, když mladý olomoucký tým ve dvojzápase o třetí místo zdolal Písek. Pro Annu to navíc byla premiérová sezona mezi dospělými po přechodu z dorostenek a hned si mohla se svou sestrou na krk pověsit cenný kov.

Výsledky Zory v tomto ročníku zatím nejsou úplně ideální, patří jí průběžné 8. místo a trápí především velký počet inkasovaných branek. Velkou ztrátou je letní odchod reprezentantky Natálie Kuxové do Mostu.

Talentované sportovkyně přesto neztrácejí ambice. „V týmu bylo dost změn, navíc máme novou trenérku a stále si na sebe zvykáme, rozhodně ale nic nevzdáváme a na play off si věříme,“ podotýkají.

Není to však jen o házené, obě stále studují. I když to občas mají těžší, pomáhá jim také určité pochopení od rodičů. „Jsme sportovní rodina, takže víme, jak je těžké vše stíhat, když holky měly hodně tréninků a přišly unavené domů, přesto to zvládají skvěle,“ říká empaticky matka.

Zatímco Annu čeká maturita na gymnáziu v Litovli a následný přesun na vysokou školu, Klára již studuje ve 2. ročníku oboru tělocvik a geografie na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci, kam se chystá i mladší sestra. Přiznává, že fakulta a sportovní prostředí má na ni skvělý vliv.

„Považuju se spíš za introvertku, ale když se pohybuju mezi sportovci a lidmi s podobnými zájmy, cítím se dobře a měním se v extrovertku,“ vysvětluje a pochvaluje si také přístup vysokoškolských učitelů. „Na střední byl trochu problém s individuálním plánem, proto jsem ráda, jak mi zde vzhledem k házené vychází vstříc,“ děkuje na dálku.