ME v házené: Dánsko - Česko 23:14. Po vyrovnané půli přišla smršť favorita

Čeští fanoušci dorazili do Mnichova ve velkém počtu, doufali v malý sportovní zázrak. Ten se nestal, se čtrnácti góly se fakt nedá na této úrovni vyhrát. Národní tým sice dokázal uhrát s úřadujícími světovými šampiony v prvním poločase remízu 9:9, ale tím Dány akorát rozdráždil. Když poté zabrali naplno, utrhli se do rozhodujícího náskoku. „Dostali jsme rychlé góly. Když Dánům dovolíme takový náskok, je to pro ně komfortní a my jsme to nezvládli. Přestali jsme být trpěliví,“ hodnotil nejlepší střelec poražených Vojtěch Patzel.

Před šesti lety Češi šokovali v chorvatském Varaždínu celou Evropu, když ve druhém duelu šampionátu složili právě Dány 28:27. A také tentokrát se na ně chtěli vytáhnout. Po střeleckém výpadku v úvodu, kdy trefili druhý gól až ve čtrnácté minutě, vytáhli Kašpárek a spol. nápadité způsoby zakončení a dotáhli skóre. Ve 25. minutě dokonce šli do vedení 9:8, brankář Tomáš Mrkva předváděl skvělé kousky a přechytal slavného protějška Niklase Landina Jacobsena. Jeho nedávný spoluhráč z německého THW Kiel si prakticky nesáhl na balon a ještě brzy mazal na lavičku.

Vlasatý démon Mikkel Hansen, trojnásobný nejlepší házenkář světa (2011, 2015, 2018) se prosazoval s jednou výjimkou pouze ze sedmiček. Šestatřicetiletý veterán z Aalborgu sice na sklonku kariéry přibral, ale pořád dokáže být rozdílovým borcem a hrající házenkářskou legendou. V tomto utkání byl výrazný jen účesem a precizní exekucí sedmimetrových hodů. Jeho zásadnější pomoc ovšem gigant nakonec nepotřeboval.

Na zápas, který favorit zlomil zpevněnou obranou v nástupu do druhého poločasu, nezapomenou bratři Vojtěch a Jonáš Patzelové, oba se totiž zapsali mezi střelce. Doma bude po turnaji co rozebírat… Po pauze už reprezentanti složitě hledali cestu k bráně, srážel je pomalý přechod do útoku. Jako by jim došla energie a invence. Rozjetí Seveřané nabrali náskok, který si v pohodě hlídali. „Po prostřídání brankářů to Nielsen na deset, dvanáct minut zavřel. Je to kvalitní gólman, chytá Ligu mistrů. My jsme dali málo gólů,“ líčil zklamaný Patzel. „Ale není to žádná rána na psychiku,“ ujistil.

Zatímco slavnému brankáři Landinovi Jacobsenovi duel nesedl, „pomstil“ ho sourozenec Magnus, jenž si klubového parťáka Mrkvu vychutnával přesnými ránami z křídla. Obr splnil úkol. „My musíme být proti Portugalsku lepší,“ věděl Piroch. Budou potřeba trefy elitního střelce Matěje Klímy, který v premiéře na ME zaznamenal jedinou branku.

Mistrovství Evropy házenkářů v Německu:

Skupina F:

Portugalsko - Řecko 31:24 (18:14),

Dánsko - Česko 23:14 (9:9)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Hrstka, Piroch 2, J. Patzel 1, Štěrba, Kašpárek 3, Reichl 1, Babák 2, Trkovský, Havran, Klíma 1, V. Patzel 4/1, Solák, Zeman, Režnický.

Nejvíce branek Dánska: Hansen 5/4, M. Landin, Pytlick oba 4. Rozhodčí: K. Gasmi, R. Gasmi (oba Fr.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 2/1. Vyloučení: 3:3. Diváci: 11.615.