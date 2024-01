Kde jsou góly?! Házenkáři devalvovali svůj výkon. Nováček Patzel: Jiný svět

Poločas na pochvalu. Ale ten druhý? Hrůza. Čeští házenkáři dali světovým šampionům z Dánska pouhých čtrnáct branek, což je na velkých turnajích absolutní minimum. S takovou střelbou nemají šanci na úspěch. V sobotu proti Portugalsku, kdy půjde o postup ze skupiny ME, musí reprezentanti přesnou palbu minimálně zdvojnásobit. Jinak pojedou z Mnichova rychle domů. „Když dáme za třicet minut pět gólů, vyhrát se nedá,“ věděl nováček Jonáš Patzel.

Co se stalo s Čechy v premiéře na ME po přestávce? Úplně odešli v útoku. Hráli pomalu, bez invence, nedostávali se do výhodných střeleckých pozic. Jejich sebevědomí šlo rychle dolů, mnohdy působili proti pevné obraně mega favorita bezradně.

Neprosadili se očekávaní kanonýři Matěj Klíma, po nadějném rozjezdu se vytratil Stanislav Kašpárek, vůbec se neprosazovala křídla. „Dánové se pak hodně zlepšili při bránění, pomohl jim druhý gólman. Naše efektivita byla nedostatečná,“ shrnul kouč Xavier Sabaté. „Teď se musíme fyzicky a psychicky připravit na sobotu,“ dodal.

Pro jednadvacetiletého Patzela šlo navzdory porážce o výjimečný zážitek. Zahrál si proti borcům, na které odmalička koukal v televizi. Takový Mikkel Hansen je házenkářská superstar, jeden z nejlepších hráčů historie. „Bylo to pro mě něco neskutečného,“ kochala se mladá spojka z Karviné, která měla po boku svého staršího bratra Vojtěcha.

Ten se stal ve skvělé kulise Olympijské haly v Mnichově nejlepším střelcem Česka. „Hraje se mi s ním dobře, máme podobný styl hry. Když máte na hřišti někoho z rodiny, cítíte se jistější,“ přiznal Jonáš Patzel, který je na velkém turnaji nováčkem a užívá si v Německu každou chvilku. „Odmala byl můj sen být na takové akci. Přijde mi to fakt jako jiný svět. Je to super,“ vyznal se.

Teď bude super porazit Portugalce, kteří v prvním duelu zdolali outsidera z Řecka 31:24.