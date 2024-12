Češky na ME přemohly Srbsko a drží šanci na postup. Gólová pečeť brankářky

Do zápasu Češky nevlétly dobře. Soupeřky vedly brzy o dva góly, navíc hrdinka zápasu s Rumunskem Charlotte Cholevová zahodila sedmimetrový hod. Postupně se však tým norského kouče Benta Dahla oklepal. Díky produktivitě spojek a famózním zákrokům Sabriny Novotné se český tým dostal do tříbrankového vedení.

Bohužel hru narušovaly časté technické chyby a dvouminutové tresty Veroniky Andrýskové a Valerie Smetkové. Naštěstí však chybovaly v kombinaci mnohdy také Srbky. Nervozita z klíčového duelu byla znát. Střelbu na sebe hodně braly ty nejpovolanější Cholevová a také Markéta Jeřábková.

Dílčí úspěch? Podařilo se vystrnadit z brány Jovanu Risovič. Brankářka rumunského klubu Craiova je na svém šestém mistrovství Evropy a podepsala pod stříbro Srbek na MS 2013. Teď ale přepustila v některých momentech místo náhradnici Tatjaně Cinkuové. Ani jedna z nich za první půli nepřelezla přes 34 procent úspěšnosti zákroků. Zato Novotná byla nad 40 procenty a některé její spektakulární zákroky musely dodat Češkám další elán bojovat, i když se zrovna nedařilo dle představ.

Oba týmy se v první půli o vedení přetahovaly a nakonec šly do kabin za stavu 14:13 s náskokem české vyslankyně. „Připravovaly jsme se před zápasem, že se nemáme stresovat, i když bude vyrovnaný stav. Pomohla nám tvrdá obrana. Hlavně Sába zachytala krásně,“ hodnotila po utkání kapitánka Veronika Malá.

Druhá půle byla ve znamení přetahování o každý gól. Za vyrovnaného stavu litevští sudí vzali Češkám míč v závěrečných minutách za údajné kroky a kouč Dahl se u lavičky mohl uvztekat. Srbkám to ale bylo pramálo platné.

Malá se dlouho nemohla prosadit, ale hlavně ve druhé půli se dostala Srbkám pod kůži, když skočila střemhlav do brankoviště pro nestřežený míč, tehdy vyrovnala na 22:22 a od této situace se Češky odrazily. Pak si ještě vynutila jediné oslabení Srbek a pak už to jelo.

V závěru totiž dvakrát vyslala míč ze svého katapultu hlavní česká hvězda Jeřábková a dvěma góly dostala Češky do vedení 26:24. Soupeř už měl jen necelou minutu na reakci a psychicky se složil. Po ztrátě míče ještě stylově brankářka Novotná dala poslední branku zápasu přes celé hřiště.

„Jsme šťastné za to, jak jsme to zvládly. Poučily jsme se z prvního utkání a tentokrát jsme dotáhly utkání do úspěšného konce. Dneska to byla zvládnutá koncovka. Je to fakt těžká skupina. Výhra o tři se hodí. To jak Sába dala na konci do prázdné, bylo nejlepší,“ rozplývala se po zápase česká spojka Markéta Šustáčková a trenér Dahl hovořil také v superlativech o koncovce. „Poslední gól od Markéty i ten od Sabu byl úžasný. Tohle potřebujeme, aby nejlepší hráčky rozhodovaly v poslední sekundě. Jsem spokojen s bojovností.“

Česko tak vyhrálo klíčový mač na turnaji a v úterý se porve s dosud neporaženou Černou Horou o postup.

Mistrovství Evropy házenkářek v Maďarsku, Rakousku a Švýcarsku:

Skupina B (Debrecín):

Česko - Srbsko 27:24 (14:13)

Černá Hora - Rumunsko 27:25 (16:12)