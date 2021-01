Chorvaté podlehli obhájcům z Dánska a na MS si o medaile nezahrají

Spolu s vítězem skupiny Dánskem prošel z druhé příčky do play off Katar, který porazil 26:25 Argentinu. Jihoameričanům naději na postup do vyřazovací části nepomohl udržet ani autor osmi gólů Frankis Marzo, který se 53 zásahy posunul do čela pořadí střelců. Další už však nepřidá, protože Argentina skončila o skóre třetí za Katarem.

Nejhorší vystoupení v historii mají za sebou Němci, kteří skupinu I uzavřeli remízou 23:23 s Polskem a v konečném hodnocení šampionátu obsadili dvanácté místo. V tabulce osmifinálové skupiny trojnásobní mistři světa skončili na třetí příčce o tři body za Maďarskem a o čtyři za mistry Evropy Španěly.

Čtvrtfinále je na programu ve středu a Dánové se utkají s domácím Egyptem, Švédsko nastoupí proti Kataru, Španělsko proti Norsku a Francie proti Maďarsku.

Mistrovství světa házenkářů v Egyptě - osmifinálové skupiny:

Skupina I:

Brazílie - Uruguay 37:17 (18:7)

Španělsko - Maďarsko 36:28 (21:14)

Polsko - Německo 23:23 (12:11).

Konečná tabulka:

1. Španělsko 5 4 1 0 162:134 9 2. Maďarsko 5 4 0 1 160:131 8 3. Německo 5 2 1 2 153:122 5 4. Polsko 5 2 1 2 138:119 5 5. Brazílie 5 1 1 3 136:139 3 6. Uruguay 5 0 0 5 88:192 0

Skupina II:

Bahrajn - Japonsko 25:29 (12:19)

Argentina - Katar 25:26 (13:12)

Dánsko - Chorvatsko 38:26 (17:15).

Konečná tabulka:

1. Dánsko 5 5 0 0 169:116 10 2. Katar 5 3 0 2 132:135 6 3. Argentina 5 3 0 2 120:121 6 4. Chorvatsko 5 2 1 2 128:132 5 5. Japonsko 5 1 1 3 138:147 3 6. Bahrajn 5 0 0 5 107:143 0

Čtvrtfinálové dvojice: Španělsko - Norsko, Dánsko - Egypt, Francie - Maďarsko, Švédsko - Katar.