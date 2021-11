Opora házenkářek se omluvila z MS. Korešová nemá hlídání pro syna

Plán s Ivetou Korešovou na nadcházejícím světovém šampionátu ve Španělsku krachl. Nejlepší česká házenkářka poslední dekády, která po mateřské dovolené začala hrát za mistrovský Baník Most, neopustí malého syna a z turnaje se omluvila. „Organizačně to nebylo možné uskutečnit,“ vysvětlil trenér národního týmu Jan Bašný. Bez Korešové začne i tradiční turnaj v Chebu.

Přítomnost Ivety Korešové (za svobodna Luzumové ) by posunula úroveň české hry o level výš. Jenže hvězda z Mostu na MS neodletí, zůstane s rodinou. Tu tvoří bývalý ligový fotbalista Štěpán Koreš a syn Jakub.

Dvaatřicetiletá spojka nenašla způsob, jak se vrcholné akce na jihu Evropy zúčastnit, aniž by její potomek netrpěl. „I kdyby to bylo jen čtrnáct dnů nebo týden, nejde to. Nemá takové rodinné zázemí, které by jí pohlídalo dítě. Navíc není zvyklá být bez syna a on bez ní,“ popsal trenér Jan Bašný, proč staví družstvo bez elitní kanonýrky.

Chvíli byla ve hře varianta, že Korešová odjede do Španělska i se synem a jedním členem rodiny. Vzhledem ke covidovým restrikcím to však záhy padlo. A i kdyby se vše nějak povedlo vykoumat, zastavila by dlouholetou oporu jiná věc. Šampionátu se podle nového nařízení světové federace IIHF mohou zúčastnit pouze očkované hráčky a členové realizačních týmů. A rodačka z Písku vakcínu odmítá.

Z tohoto důvodu vypadla z kádru také Petra Maňáková (32), její vrstevnice a klubová spoluhráčka. „Já rozhodně nikoho nepřemlouvám, žádný tlak na ni kladen nebyl,“ reagoval Bašný. „Očkování je velice citlivé téma. Každý se může rozhodnout podle svého. Když IIHF rozhodla, že hrát mohou jen očkované, bylo to o tom, zda dostane výjimku nebo ne,“ dodal.

Postoj samotné hráčky je neměnný. „Moc mě mrzí, že s holkama a týmem nejedu. Rozhodně jsem je nechtěla nechat ve štychu, hodně jsem o tom přemýšlela, ale bylo by to proti mému přesvědčení,“ řekla Maňáková. „Vlastně pouze hraju házenou anebo jsem s rodinou. Dá se říct, že na nic jiného ani nemám čas. Pravidelně se testuji a dodržují maximum opatření. Bohužel to nestačí a nemohu reprezentovat svou zemi a sport,“ uvedla zkušená reprezentantka.

Rodinné, pracovní a studijní záležitosti vyřadily ještě několik dalších členek týmu, takže se na turnaji O štít města Chebu představí dost obměněná sestava. „Bohužel, naše hráčky nejsou z osmdesáti procent profesionálky,“ poznamenal kouč. Četné absence nabídly příležitost například Magdě Kašpárkové z Olomouce, sestry házenkářského reprezentanta Stanislava Kašpárka. Ta nahradila zraněnou Janu Šustkovou, která možná dorazí za týmem v průběhu turnaje.

Ve chvíli, kdy IHF oznámila povinnost očkování, bylo v nominaci pro výpravu do Španělska několik nenaočkovaných členů. „Někteří z nich se stihli ještě naočkovat jednodávkovou vakcínou, v případě dalších jednotlivců ale nakonec došlo k tomu, že na šampionát nebudou moci odcestovat, pokud se podmínky nezmění,“ informoval svazový předseda Ondřej Zdráhala.

O Štít města Chebu



Čtvrtek

Island-Norsko (18), Česko-Švýcarsko (20)

Pátek

Norsko-Česko (18), Švýcarsko-Island (20)

Sobota

Norsko-Švýcarsko (12), Česko-Island (14)

Program MS ve Španělsku

2. prosince: Česko-Německo (18)

4. prosince: Česko-Maďarsko (20.30)

6. prosince: Česko-Slovensko (18)