V přípravce s Hložkem, teď Klíma září v házené: Na ME nejedeme pro výprask

Další sportovní import z Ivančic do světa. Fotbalista Adam Hložek, tenistka Barbora Krejčíková, hokejista Radek Koblížek. S nimi rostl ve městečku u Brna i nejlepší házenkář Česka za rok 2020 Matěj Klíma (22), očekávaná opora reprezentace na nadcházejícím ME na Slovensku. „S Adamem jsem byl ve fotbalové přípravce,“ informuje hráč německého VFL Lübeck-Schwartau.

Svaly na něm jen hrají. Matěj Klíma dře, aby udělal v házené velkou kariéru podobně jako další slavní rodáci z Ivančic v jiných sportech. „Ani nevím, jak se to stalo. Ale povedlo se to,“ usmívá se spojka národního týmu, který se chystá v Brně na vrchol sezony.

Znáte se s Adamem Hložkem a Barborou Krejčíkovou?

„Táta od Hložka hrával v Ivančicích házenou s mým tátou. Doteď se potkávají na turnaji generací. S Adamem jsme spolu byli ve fotbalové přípravce. To už je nějakých deset, jedenáct let. Dlouho jsem ho neviděl. On je o tři roky mladší a už tehdy trénoval se staršími. Od začátku v něm byl vidět potenciál. S Bárou jsme chodili na stejný gympl. Od vidění se známe. Tedy, já ji znám. Nevím, jestli ona mě. (úsměv) Je o něco starší. Já se teď do Ivančic moc nedostanu, Lübeck je strašně daleko.“

Co hokejista Radek Koblížek, jenž hrál dlouho ve špičkovém finském klubu Kärpät Oulu?

„Taky se známe jen od vidění. U nás zimák není. Vím, že šel brzy do Komety. Vidím na Facebooku, jak hrdí Ivančičáci píšou o nás sportovcích. Je to samozřejmě příjemné.“

Vnímáte v Ivančicích odkaz herce Vladimíra Menšíka?

„Menšík, Alfons Mucha, to bylo pořád dokola. (úsměv) Vyrůstali jsme v tom. Já nejsem úplně znalec umění. Starší filmy jsou fajn, ale sám si spíš pustím něco modernějšího. Po Menšíkovi je pojmenovaná škola, ale už to trošku u nové generace upadá.“

Ve skupině na ME vás čekají giganti Španělsko se Švédskem, plus hratelná Bosna. Co vy na to?

„Papírově to vypadá hrůzostrašně. Ale člověk tam nejede s tím, že dostane výprask. Anebo že to deset minut zkusí, a když budeme prohrávat, tak to zabalí. Beru to tak, že jsme si mistrovství Evropy vybojovali, zasloužíme si tam být. Je pro nás odměna popasovat se s těmi nejlepšími.“

Na tohle je Bratislava takřka dokonalá destinace, že?

„Přesně tak. Už ve Vídni byla dobrá atmosféra. Slováci jsou něco jako bratři, můžeme mít podporu i od jejich fanoušků. Pro lidi je velké lákadlo kouknout se tu nejlepší házenou.“

Jak se vám vede v druholigovém německém Lübecku, kam jste přestoupil před sezonou z Dukly?

„Dostávám hodně prostoru, což je pro mě super. Trenér mi věří. Druhá bundesliga je specifická v tom, že každý může opravdu porazit každého. Je to o tom, jak se kdo vyspí a jakou má aktuální formu. Zatím se mi tam líbí. S klubem válčíme, mohlo by to být lepší i horší.“

Jste uprostřed tabulky, na postup tedy nepomýšlíte?

„Takový cíl mám možná jediný já. (úsměv) Asi je to lehce přestřelené. V soutěži jsou mančafty, které mají mnohem větší finanční možnosti než my. Kluci od nás chodí normálně do práce anebo jde o studenty. Profíci jsme tak dva, tři. Ale pomalu se do toho dostáváme. Zlepšujeme se individuálně i týmově. Určitě chci hrát první bundesligu. Potenciál snad mám. Je potřeba, abych ho naplnil a drželo zdraví.“

Byl to skok z české ligy?

„V Německu se trošku víc trénuje. V Česku mi přišlo, že týmy ze špičky odskakovaly od ostatních i fyzickou připraveností. Tady jsou na tom všechny mančafty stejně. Ale že by to byla ve druhé bundeslize nějaká líbivá a koukatelná házená, to bych úplně neřekl. Je to kolikrát takový boj.“

Na dvaadvacet let jste toho prošel docela dost. Ivančice, Zubří, Dukla, teď Lübeck. Nemáte problém se změnami prostředí?

„Vždycky jsem byl v hlavě nervózní. Něčeho jsem se bál a přitom nebylo čeho. V Lübecku se hraje regionální liga ve fotbale, na kterou přijde šest tisíc lidí. Fotbal je tam jednička. Ti hráči jsou prý profíci, i když jde o pátou nebo šestou nejvyšší soutěž. Ale i my jsme měli naposledy proti Emsdettenu plnou halu, přes dva tisíce diváků. Kluci říkali, že na severu Německa je to specifické. Musí být výsledky, aby lidi chodili.“