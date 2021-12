Házenkářky na úvod MS padly. S Německem prohrály o deset gólů

České házenkářky vstoupí do mistrovství světa utkáním proti Německu • ČTK / Slavomír Kubeš

Na mistrovství světa poprvé v historii startuje 32 zemí. Účastníci jsou rozděleni do osmi čtyřčlenných základních skupin, do další fáze postoupí vždy první tři celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách, z nichž vždy nejlepší dvojice projde do čtvrtfinále.

Český tým na minulém mistrovství světa chyběl, ale před čtyřmi lety nečekaně došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii.

Mistrovství světa házenkářek ve Španělsku:

Skupina E (Llíria):

Německo - ČR 31:21 (17:10)

Sestava a branky ČR: Kudláčková, Řezáčová - Knedlíková 1, Polášková 1, Kordovská 1, Andrýsková, Mikulášková 2, Hurychová, Stříšková 1, Franková, Zachová 4, Kovařová 1, Jeřábková 4, V. Malá 4, Holanová 1, Cholevová 1.

Nejvíce branek Německa: Grijseelsová a Maidhofová po 4. Rozhodčí: Belkhírí, Ali Hamídí (oba Alž.). Sedmimetrové hody: 8/6 - 4/4. Vyloučení: 3:4. ČK: 28. Hurychová (ČR). Diváci: 375.