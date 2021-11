Šampionát proti sousedům. Češky chytly na MS nejvyrovnanější skupinu

Žádná Asie, Latinská Amerika nebo Afrika. Češky čekají ve skupině tři důvěrně známí protivníci ze starého kontinentu. Skupina E je na MS jediná ryze evropská. A rozhodně nejvyrovnanější. Národní tým provázela při losu smůla, kdekoliv jinde by měl cestu k postupu do hlavní fáze umetenou. Podle rankingu za poslední tři roky by měl být lepší než Slovensko a zkusí potrápit favority z Německa a Maďarska.

Házenkářky odehrají základní skupinu v hale v Llerii s kapacitou 4200 míst. Loni při evropském šampionátu v Dánsku se mohly kvůli koronavirovým opatřením vyvětrat mezi zápasy pouze na balkoně hotelu. Ve Španělsku bude o fous volnější režim. „Je to mistrovství světa očkovaných, takže restrikce budou trošku menší. Měly by být i diváci,“ informoval kouč Jan Bašný. „Nejedeme si prohlížet památky,“ doplnila levá spojka Kamila Kordovská z bundesligového Blombergu-Lippe.

Nominace byla oznámena v pondělí. Pár hráček chybí, velkou ztrátou je zejména absence Ivety Korešové, která zůstane doma s malým synem. Bašný však neskuhrá. „Máme nově se tvořící tým, se kterým jsem velmi spokojený. Má na to něco uhrát, hlavně v nejbližší budoucnosti,“ nepochyboval. „Něco uhrát“ na nadcházejícím MS znamená průnik ze skupiny.

Změna v nominaci last minute Těsně před odletem na mistrovství světa ve Španělsku musel trenér českých házenkářek Jan Bašný udělat jednu změnu v nominaci. Na šampionát ze zdravotních důvodů neodcestuje brankářka Hana Mučková, kterou nahradila juniorská reprezentantka Michaela Malá. Národní tým nechtěl potíže Mučkové blíže specifikovat, na svazovém webu ale uvedl, že nejde o koronavirus. Celá reprezentace před odletem prošla testy na COVID-19 s negativním výsledkem.

Dál jdou tři ze čtyř, takže je to reálná meta. Byť „éčko“ je suverénně nejnabitější, bez vyloženého favorita a outsidera. Jinde je rozložení sil jasnější. „Ze třetího a čtvrtého koše jsou tam mimoevropské týmy, které se navíc umístily na třetím, čtvrtém nebo pátém místě jejich kvalifikačních sít. Při všem respektu nedosahují úrovně žádného evropského družstva. Někde se budou prát o třetí místo celky, které mají o hodně nižší úroveň. Byla náhoda, že to tak vyšlo,“ pokrčil smířeně rameny.

Specifické rozdělení do výkonnostních košů Češkám nenahrálo. Ze čtvrtého nemohly chytit těžšího protivníka než Slovensko. Všichni ostatní jsou výrazně slabší. „O postup se budeme muset bít mnohem více, než kdybychom byli ve dvou třetinách jiných skupin. Tam by to bylo v podstatě jasné. Z tohoto pohledu je to nepříjemné, ale zase se dá s každým hrát lépe, než kdybychom dostali Norky nebo Francouzky,“ připustil trenér. Což je pravda. Maďarky a Němky jsou silné, nicméně nepatří do světové TOP 5. „Budeme chtít vyhrát i s Německem. Rozhodne forma v daný den. Hlavní je postup,“ uvedla brankářka Petra Kudláčková.

Náročnost skupiny by se mohla Česku vrátit v další fázi turnaje, do které postoupí čtyřiadvacet z rekordních dvaatřiceti účastníků. „Bude tam jeden tým ze třetího místa, se kterým se dá hrát, a bude šance se přes něj třeba dostat výš,“ uvědomoval si Bašný. Mistrovství světa rozjedou Jeřábková a spol. ve čtvrtek proti Německu.

Nominace České republiky na MS Brankářky: Petra Kudláčková (Dijon/Fr.), Michaela Malá (Plzeň), Karin Řezáčová (Plzeň).

Levé spojky: Markéta Jeřábková (Vipers Kristiansand/Nor.), Charlotte Cholevová (Most), Magda Kašpárková (Olomouc).

Střední spojky: Julie Franková (Slavia Praha), Kamila Kordovská (Blomberg Lippe/Něm.), Veronika Mikulášková (Most).

Pravé spojky: Markéta Hurychová (Saint Amand les Eaux/Fr.), Sára Kovářová (Kastamonu Belediyesi/Tur.), Silvie Polášková (Poruba).

Levá křídla: Veronika Malá (Bietigheim/Něm.), Adéla Stříšková (Most).

Pravá křídla: Jana Knedlíková (Vipers Kristiansand/Nor.), Dominika Zachová (Thüringer HC/Něm.).

Pivotky: Veronika Andrýsková, Michaela Holanová (obě Most).