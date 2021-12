Házenkářky na MS padly i s Maďarskem, o postup si to rozdají se Slovenkami

České házenkářky vstoupí do mistrovství světa utkáním proti Německu • ČTK / Slavomír Kubeš

České házenkářky prohrály na mistrovství světa ve Španělsku s Maďarskem 29:32 a ani ve druhém utkání základní skupiny E nebodovaly. Ve čtvrtek v úvodním zápase podlehly Německu. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného dnes s dalším favoritem držely krok do začátku druhého poločasu, pak Maďarky odskočily do rozhodujícího náskoku. Češkám nepomohlo k bodovému zisku ani 10 branek kanonýrky Markéty Jeřábkové.

Český celek se v pondělním závěrečném duelu skupiny v přímém souboji o postup do další fáze utká se Slovenskem, které rovněž úvodní dva zápasy prohrálo. Vzhledem k lepšímu skóre stačí Bašného svěřenkyním i remíza.

Na světovém šampionátu poprvé v historii startuje 32 zemí. Účastníci jsou rozděleni do osmi čtyřčlenných základních skupin, do další fáze postoupí vždy první tři celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách, z nichž vždy nejlepší dvojice projde do čtvrtfinále.

Trenér Bašný vybral pro sobotní zápas stejnou šestnáctku hráček jako na duel s Němkami, z osmnáctičlenné nominace na turnaj se opět nedostalo na mladou brankářku Malou a Kašpárkovou. Maďarky, které vstoupily do šampionátu vítězstvím 35:29 nad Slovenskem, po zahřívacích úvodních minutách získaly vedení a ve 13. minutě zvýšily už na 8:4.

Bašný reagoval oddechovým časem a jeho svěřenkyně přidaly. Za stavu 9:12 se prosadily třikrát po sobě a střelkyně Jeřábková ve 25. minutě srovnala. Češky pak při skóre 12:14 dostaly šanci hrát hned dvojnásobnou přesilovku, ale k vyrovnání to nevyužily. Maďarky udržely dvoubrankový náskok a do kabin šly s vedením 17:15.

Národní celek dokázal držet krok ještě do 35. minuty, kdy Holanová snížila na 17:18. Pak už ale sedmý tým z letošních olympijských her Češkám nadobro odskočil. Po sérii tří gólů získaly Maďarky náskok 21:17 a outsiderovi už nepomohl ani oddechový čas kouče Bašného.

Další tříbranková šňůra vynesla Maďarkám vedení 24:18 a bylo definitivně rozhodnuto. Mezi tyčemi vystřídala gólmanská dvojka Řezáčová jedničku Kudláčkovou, která chytala jubilejní 50. zápas v reprezentačním "áčku".

Náhradnice mezi tyčemi předvedla několik dobrých zákroků a Češky díky tomu v samém závěru po sérii tří gólů snížily na 29:32. S Maďarkami prohrály stejně jako při poslední účasti na světovém šampionátu před čtyřmi lety, na němž favoritovi podlehly o gól.

Na minulém MS předloni český tým chyběl, ale před čtyřmi lety nečekaně došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Základní skupina E (Llíria)

Maďarsko - ČR 32:29 (17:15)

Sestava a branky ČR: Kudláčková, Řezáčová - Knedlíková 2, Polášková, Kordovská 3, Andrýsková, Mikulášková, Hurychová 2, Stříšková, Franková, Zachová 4, Kovařová 2, Jeřábková 10, V. Malá 4, Holanová 2, Cholevová.

Nejvíce branek Maďarska: Klujberová 11, Kácsorová 4. Rozhodčí: K. Gasmiová, R. Gasmiová (obě Fr.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/3. Vyloučení: 7:2. Diváci: 1145.

Slovensko - Německo 22:36 (12:17)