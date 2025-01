Sedmnáct vyvolených na MS v házené. Chybí důležité spojky, jedou mladíci

Poslední česká zkušenost na MS v házené mužů? Roku 2015 tým kolem Filipa Jíchy dopadl neslavně. Nyní se Češi po deseti letech vydali na trip do dánského Herningu, kde odehrají ryze evropskou základní skupinu. Španělský kouč Xavier Sabaté se po šampionátu s českou lavičkou rozloučí. V úterý vybral sedmnáct vyvolených, kteří se porvou o vylepšení českého maxima ve světové konkurenci. Tím je 8. místo z roku 1995.

Říká se, že evropský šampionát je mezi házenkáři náročnější než ten světový, kde lze narazit na házenkářsky rozvojové země z Afriky či Asie. Jenže na ME těžko nastoupíte proti slabšímu soupeři. Tohle ale nebude pro Čechy platit na MS 2025 v Dánsku. Sabatého svěřenci totiž schytali jedinou evropskou skupinu, která se jeví jako jednoznačně nejvyrovnanější. Německo jako favorit sice vyčnívá, ale společně s Polskem a Švýcarskem si to Česko rozdá o zbylá dvě postupová místa do další fáze turnaje. Taková je predikce.

V Kataru 2015 do týmu kolem trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše patřili i Jakub Hrstka a Tomáš Babák. Češi skončili až sedmnáctí. Turnaj se zkrátka nepovedl. Zatímco tenkrát se na světové úrovni Babák teprve rozkoukával, do Dánska jede jako rutinér. Sabaté vzal ale také řadu neokoukaných dravců. „Po neúspěšné kvalifikaci na světový šampionát 2023 jsme si vybojovali účast. Chceme udělat dobrý výsledek,“ burcuje Sabaté.

Babákova účast v Dánsku byla přitom nejistá kvůli zdravotním problémům. Podobně na tom byl i Dominik Solák. Oba však s národním týmem odcestovali. „Myslím, že jsou na tom dobře. Poslední test uděláme ve středu ráno. Uvidíme, jestli budou moci nastoupit oba hned proti Švýcarsku, případně jakou porci minut zvládnou,“ doplnil Sabaté.

Český tým se po přípravných zápasech ve Francii proti domácímu výběru (28:37) a Portugalsku (31:32) a soustředění v Řepích vydal letecky do Dánska v úterý. Mezi sedmnáct vyvolených se nevešli třeba pivot Karviné Matěj Nantl či Dušan Palát a Jiří Dokoupil.

„Bylo to těžké rozhodování, ale můžeme vzít jen sedmnáct hráčů. Musíme se přizpůsobit okolnostem. Pevně věřím, že aby se během turnaje nikomu nic nestalo. Zároveň je ale dobré vědět, že kdyby se něco přihodilo, máme kam pro změnu sáhnout,“ dodal španělský stratég.

Čechy postupně prověří Švýcarsko, Polsko a Německo. Ve všech těchto zemích působila i pravá spojka národního celku Tomáš Piroch. Ve Wisle Plock navíc hraje pod taktovkou Sabatého. „Poláci jsou charakterističtí tím, že mají střelce na spojkách. Také jsou hodně silní a známí hrou přes pivota. To jsou aspekty, na které si musíme dávat pozor,“ má jasno Piroch, kterého v létě čeká přestup do bundesligového Lipska. Zároveň taky doplnil, že hlavní devízou proti Polsku může být zkušenost s tamní házenou kouče Sabatého.

„Myslím, že nám to může pomoci, protože tam působí už nějakých sedm, osm let. Má polskou házenou mnohem více nakoukanou než já nebo kdokoliv jiný z našeho týmu,“ podotkl.

Co se týče Švýcarska, tým je prošpikován velkým potenciálem. Talentovaný křídelník Gino Steenaerts po sezoně přestupuje z Kriensu do bundesligového Rhein-Neckar Löwen s velkou pompou. Švýcaři vezou do Dánska velmi mladý tým, který z brány bude dirigovat dvojnásobný vítěz Ligy mistrů Nikola Portner a z lavičky tamní házenkářská legenda Andy Schmid.

Němci jako favorit skupiny zase dají na odiv hlavně smetánku z bundesligy. Na Německo Češi narazí až na závěr skupiny a bylo by žádoucí mít v zádech už nějakou tu výhru z předchozích utkání.

Češi budou každopádně notně oslabení. Kvůli zranění vynechají světový šampionát hned tři důležité spojky. Matěj Klíma z Lipska je dlouhodobě mimo, zdraví na turnaj nepustilo ani Vojtěcha a Jonáše Patzelovi. Naopak poprvé na velkou akci jedou teenageři Dominik Skopár s Danielem Bláhou. Nechybí ani Jonáš Josef. První velké akce typu ME či MS se v 31 letech dočkal taky křídelník Jan Blecha z Dukly Praha.

Závěrečná nominace české reprezentace na MS 2025:

Brankáři: Tomáš Mrkva (Kiel/Něm.), Jan Hrdlička (Kalisz/Pol.)

Levá křídla: Jakub Hrstka (Zubří), Jan Blecha (Dukla Praha)

Levé spojky: Dominik Solák (Karviná), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef (Dukla Praha)

Střední spojky: Tomáš Babák (Bergischer/Něm.), Matěj Havran (Tatabanya/Maď.), Lukáš Mořkovský (Gornik Zabrze/Pol.)

Pravé spojky: Tomáš Piroch (Wisla Plock/Pol.), Stanislav Kašpárek (Dinamo Bukurešť/Rum.)

Pravá křídla: Jakub Štěrba (Hamm/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň)

Pivoti: Vít Reichl (Hüttenberg/Něm.), Štěpán Zeman (Gummersbach/Něm.), Daniel Režnický Ostrovia/Pol.)