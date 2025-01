Národní tým házenkářů převezmou po MS staří známí. Španěl Sabaté skončí

Čechy v základní skupině MS v Dánsku čeká ryze evropská skupina s Německem, Polskem a Švýcarskem. Bez ohledu na to, jak tým kolem gólmana Tomáše Mrkvy dopadne, Sabaté v roli hlavního kouče skončí. Jemu i jeho asistentovi Josepu Espar Moyovi po MS totiž vyprší smlouva. Na české lavičce vydržel Sabaté bezmála tři roky. Zároveň vykonává i pozici trenéra v polském klubu Wisla Plock, kde je jeho svěřencem Tomáš Piroch.

Španělský stratég dostal český tým na ME 2024, kde s ním obsadil patnácté místo. Druhým chvalitebným počinem je pak kvalifikace na lednové mistrovství světa v Dánsku. Dosud Sabaté odkoučoval u národního družstva 28 utkání s bilancí 16 výher, 3 remíz a 9 proher.

„Chtěl bych Xavierovi i Josepu poděkovat za odvedenou práci i profesionální přístup. Reprezentaci výrazně posunuli,“ komentoval změnu prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.

Reprezentace se tak vrátí k českým trenérům. Daniel Kubeš už národní mužstvo v minulosti vedl společně s Janem Filipem v letech 2014-21.

„Měl jsem to štěstí u národního týmu už působit. Poté, co jsem nabídku dostal, jsem se rozhodl v zásadě docela rychle, protože ta práce je prostě skvělá. Cítím, že jsem načerpal novou energii, kterou bych chtěl do týmu vnést společně se svým já. A současně využít i zkušeností, které jsem za posledních deset let nasbíral,“ nechal se slyšet někdejší házenkář Lemga či Kielu.

Michal Brůna v minulosti také úspěšně reprezentoval a výborně vplul také na pole trenérské. Skvěle si počíná jako kouč karvinského Baníku, se kterým získal český titul a byl konkurenceschopný i na evropské scéně. Dle jeho vyjádření by měl nadále působit i ve slezském klubu.

„Musím přiznat, že jsem přemýšlel delší dobu. Hlavním důvodem byla moje práce v Baníku Karviná. Jsem si plně vědom, že vést takové dva týmy určitě nebude jednoduchá věc. Mé rozhodnutí padlo v momentě, kdy Dan souhlasil, že se mnou reprezentaci povede,“ nechal se slyšet pro svaz házené Brůna.

„Michal a Daniel jsou trenéři, kteří kombinují zkušenosti s moderním přístupem k házené. Jejich vize míří nejen k aktuálním úspěchům, ale i k rozvoji celého systému české mužské házené. Věříme, že pod jejich vedením bude tým pokračovat v růstu a dosahovat stanovených výsledků. Přínosem bude bezpochyby také jejich velká znalost tuzemského prostředí i hráčů působících v zahraničí,“ dodal Zdráhala.

První prověrka pro nové trenéry národního týmu přijde v březnu, kdy se v Brně představí Češi proti Chorvatsku v rámci kvalifikace ME 2026.

„Každý trenér by chtěl na lavičce národního týmu začít vítězstvím. Těším se na naplněnou arénu v Brně. Uděláme vše proto, abychom si připsali dva body do tabulky,“ prozradil Brůna.

Zásadním cílem bude i v nadcházejících letech pokračování ve strategii Českého svazu házené, která je zaměřená na rozvoj mladých hráčů i konstruktivní budování týmu. Novým asistentem se stane trenér Zubří Ondřej Mika, jako brankářský specialista pokračuje Martin Galia.