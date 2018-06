Sigurdsson chválil Jíchu: Jeden z nejlepších. A slavil remízu Islandu

Video k článku 720p 360p REKLAMA Nocar o Jíchovi: Filip se rozhodl, že bude nejlepší na světě a šel si za tím VŠECHNA VIDEA ZDE

„Pro mě byla jen čest tu být a mít možnost se takto rozloučit s Filipem. Viděli jste, že každý z hráčů jsme v jiné části své kariéry, ale chtěli jsme si to užít, pobavit fanoušky a to se podařilo. Je to smutný, ale i zároveň dobrý den pro házenou. Rozloučili jsme se s jedním z nejlepších hráčů všech dob, který ale též začíná kariéru jako trenér a jsem si jistý, že bude skvělý kouč.“

Když byste ale měl říct něco k jeho kariéře, co by to bylo?

„Dá se v klidu říct, že Filip v určitém období pěti let absolutně dominoval světové házené. Hlavně když hrál v Kielu. Rovněž ale i jak vždy vystupoval… jako ambasador házené a klubů za které hrál. To ukazuje jeho charakter a sami můžete vidět, jak populární je a jak hodně lidí s ním chce mluvit.. Když se děly velké bitvy, tak on u nich byl.“

Jícha o své rozlučce: Naprosto předčila má očekávání, poprvé v životě se mi třásla kolena

Jaká byla jeho nejsilnější stránka?

„Byl to komplexní hráč. V obraně i útoku mohl hrát kdekoliv. Je těžké něco speciálně jmenovat, on uměl vše. Jen brankář byl špatný, ale na ostatních pozicích hrál a hrál dobře.“

Jaké tedy teď s ním budou i oslavy?

„No, já už nejsem tak velký pařmen, ale určitě si to s kluky budu chtít užít.“

Viděl jste navíc jako Islanďan i vystoupení svého týmu na MS a remízu s Argentinou?

„Jasně, že jsem to viděl. Jsme na náš tým a kluky pyšní. Myslím, že každý člověk na Islandu tohle slavil, protože pro nás je remíza s Argentinou jako vítězství. Pořád nám však zbývají dva zápasy ve skupině a jak znám kluky, chtějí postoupit a dostat se do další fáze. Trochu mě tak i vyděsilo, když jsem slyšel, že se náš zranil. Snad se dá do kupy a bude moci dál hrát.“