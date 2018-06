Chtěli jsme mu to udělat těžký, řekl o dojemném rozloučení s Jíchou Nocar

Měl pro něj připravenou dojemnou řeč. O jeho kariéře, o jeho přátelství, o jeho vlivu na hřišti i v tzv. třetím poločase. „Co jsem tím myslel? To je jednoduché. Házená je kolektivní sport a máme to štěstí, že jsme měli výbornou partu a ta se nedělá jen ve dvou poločasech, ale i v tom třetím,“ děkoval při rozlučce Filipa Jíchy s aktivní kariérou i jeho bývalý spoluhráč Karel Nocar.

V čem byl tedy Filip Jícha výjimečný?

„Ve svém nastavení. On se v určitém věku rozhodl, že bude nejlepší na světě a dokázal si za tím jít. Byl to talentovaný hráč, ale to nestačí. Je spousta kluků, jež jsou talentovaní, ale on měl obrovskou vůli to dotáhnout na střechu světa a povedlo se mu to. V tom byl výjimečný, že neuhnul ze své cesty, která ani nebyla jednoduchá. Byla tam zranění a zklamání, než dokázal to, po čem toužil – než vyhrál Ligu mistrů, tak dvakrát prohrál s Ciudadem Real, což ho hodně bolelo. Pamatuju si, jak je vždy měli po prvním zápase na lopatě, ale pak prohráli. To je ale velká výhoda velkých šampionů, kteří dovedou z těch velkých proher vytěžit maximum. A jemu se to povedlo.“



Viděl jste ho někdy takto dojatého, jako byl na své rozlučce?

„Ne, nikdy v životě. A můžu říct, že jsem hrozně rád, že jsem toho byl součástí a měl příležitost pomáhat. Dali jsme si cíl ´mu to udělat těžké´ a já věřím, že se to povedlo.“

Byl jste také dojatý?

„Ano, jak jsem byl nablízko, tak jsem viděl jeho dojetí na první dobrou. Od té doby co se mi narodily děti, tak se nebojím… tady ale děkuji fanouškům, kteří do toho tleskali, protože se mi to dralo do očí a krku. Jak se vždy tleskalo, měl jsem možnost si vždy odfrknout. Jsem rád, že tu řeč, kterou si zasloužil, jsem do nějaké míry zvládl.“

Co jste rovněž říkal na návštěvnost? Že přišlo přes pět tisíc fanoušků?

„To je fantazie. Někteří říkali, že venku by na to přišlo 20 tisíc, ale myslím, že to, co se tady na české poměry povedlo a jakou tu má házená pozici, je výjimečné a fantastické. Jsem rád za Filipa, protože jak měl výjimečnou kariéru, tak ten respekt mu plzeňská hala vzdala maximálně.“

Bude tedy teď úspěšný i jako trenér?

„To nedokážu odhadnout. Přeju mu hodně štěstí, ale myslím, že bude opakovat stejný vzorec chování, takže do toho dá všechno. Přišla mu navíc do cesty neuvěřitelná příležitost – z hráče se stát koučem v takovém mančaftu jako je Kiel. Budeme Filipovi přát to nejlepší, ale budoucnost je teprve pole možností a bude se teprve tvořit.“