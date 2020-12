Jícha o složité sezoně: Kvůli přežití jdeme na hranu. MS bych posunul

V bundeslize jediná porážka z deseti partií, v Lize mistrů čtyři z osmi. Suchá čísla vám neodkryjí složitosti, s nimiž se Filip Jícha v Kielu potýká. Pandemie koronaviru nevynechala ani jeho obor. Zápasy se hrají bez diváků, hodně se jich odkládá. „Pokaždé, když vstoupím do naší arény, se kterou se pojí krásné vzpomínky, je to enormně smutné,“ přiznává nejlepší házenkář světa za rok 2010 a nyní kouč bundesligového mistra.

Končí vám karanténa. Tušíte, kde jste se nakazili?

„Ví se to. V Lize mistrů ve Veszprému. Buď my od nich, nebo oni od nás. Po tom zápase měli hráči obou mužstev pozitivní testy. U nás se to týkalo tří. Prosinec je v házenkářském kalendáři nejdůležitější měsíc a tohle je samozřejmě obrovská nepříjemnost.“

Je to smutná sezona?

„Celý rok je hrozně zvláštní. Pro sportovce i běžné občany. Náš obor je enormně zasažený všemi restrikcemi, ztrátou financí. K tomu se přidává i ztráta emocí, s nimiž házená žije. Hrajete před prázdnými halami, nemáte propojení s diváky. Pokaždé, když vstoupím do naší arény, se kterou se pojí krásné vzpomínky, je to enormně smutné. Je to takový světový házenkářský chrám. O to víc sil všechno stojí. Není divu, že je plno zvláštně zraněných a zvláštních výsledků.“

Co myslíte „zvláštními“ zraněními?

„Hráči půl roku nehráli. Teď je v bundeslize a vůbec ve světě skoro každé kolo nějaké těžké zranění, jako jsou zkřížené vazy. To dřív rozhodně nebylo. Nepřičítám to jenom enormně nahuštěnému programu a tomu, že jsou hráči unavení. Vliv má i to, že chybí napětí. Tlak fanoušků, na který jste zvyklí. Všichni se těšíme, až se začne zase podle férových pravidel. Až přijdou diváci a budeme si to moct rozdat na poli, které známe a na němž se chceme pohybovat. Tento rok jde o to, abychom šli na hranu a nějak to přežili. Upřímně, srovnat se s tím nejde.“

Najdete vůbec nějaká pozitiva?

„Budu se toho moct hodně naučit. Na druhou stranu věřím, že plno z toho už nebudu nikdy potřebovat.“ (usmívá se)

Je tlak na výsledky vzhledem k okolnostem menší než dřív?

„Když trénujeme a hrajeme, snažím se celým svým tělem vyzařovat, že pro nás se nic nemění. Neberu to tak, že tuto sezonu nějak odkroutíme a je jedno, jak skončíme. To by pro mě byl vyhozený čas. Chceme být připraveni měřit se s těmi nejlepšími a pokračovat v cestě, kterou jsme nastolili. Byť nezastírám, že je enormně náročné to občas udržet.“

Úplná koncentrace chybí, že?

„Je plno témat, která hráče odvádějí od házené. Začíná to tím, že přijdou naši doktoři a říkají nám, jaká nová pravidla musíme dodržovat. Tento focus na pandemii bere energii. Pro mě bude velký zázrak, pokud se sezona dohraje v naplánovaných modusech. Už teď je hodně zápasů odloženo.“

Přežije klub ekonomicky?

„Je to samozřejmě velmi náročné. My nejsme fotbalisté, kteří mají šedesát procent příjmů z televizních práv. U nás jde čtyřicet padesát procent od diváků. Tyhle peníze obrovsky chybí. Minulou sezonu jsme měli rozpočet čtrnáct milionů eur. Umíte si představit, jaký zásah je, když vám půlka z toho vypadne. Hráči i zaměstnanci organizace přistoupili na snížení platu.“

Pomůže to?

„Kdyby měla tahle situace bez fanoušků trvat do léta, řada klubů by se dostala finančně absolutně na dno. Jako občan věřím, že vlády mají nějaký plán, jak vyjít z této krize. V Německu se od patnáctého prosince začalo očkovat. Snad vidíme trošku světýlka na konci tunelu.“

Jak si v bundeslize vedou čeští kolegové Daniel Kubeš z Nordhorn-Lingenu a Alois Mráz, který je s Coburgem v tabulce na dně…

„Ze dvaceti týmů jdou čtyři dolů. To je obrovské množství. Je třeba si férově uvědomit kádr, jaký kdo má k dispozici. Lojzík teď vyhrál v Melsungenu. To je přesně to, co jeho mužstvo potřebovalo. Už předtím měli pár bodů na dosah, hráli dobře. Danův tým boduje docela slušně. Když si vezmete, že v minulé sezoně sebral první body někdy na jaře, musí být Dan spokojený.“

Za dveřmi je MS v Egyptě, které byste nejen vy nejradši odložil. Proč?

„Pro náš sport je každý šampionát extrémně důležitý. Turnaj v Egyptě může být obrovská událost se spoustou diváků. Bohužel doba je taková, že se musí hrát bez nich. Můj názor je, že se to mělo posunout na později jako olympiáda. Naše branže je situací enormně potrefená.“

Přesto se hrát bude…

„Je jasné, že německý svaz musí být diplomatický. Mistrovství potřebuje, stejně jako ostatní federace. Náš Wiencek se rozhodl, že nepojede. Ostatní hráči se nevyjádřili, ale myslím, že podobné reakce budou krátce před šampionátem následovat.“

Váš svěřenec Pavel Horák českou reprezentaci posílí?

„Musí se podívat na to, jak je na tom zdravotně, podle toho se rozhodne. To je jeho věc. Nechci mluvit za něj. Hory si pořád drží ve středu obrany svůj vysoký standard. Má nasazení, dobrou náladu. Myslím, že si ho tady všichni oblíbili a jsou rádi, že ho v Kielu máme.“