Kouč házenkářů Trtík: Je to čertovská smlouva. Staví i záložní tým

Na reprezentační lavičku se vrací Rastislav Trtík po šestnácti letech. Z brankáře Martina Galii udělal hrajícího asistenta, před třemi zápasy kvalifikace ME 2022 tvoří dvě striktní bubliny, k ruce má široký realizační tým.

A když se mu povede protáhnout Česko na závěrečný turnaj do Maďarska a na Slovensko, možná si svou nečekanou misi prodlouží. Na klubové úrovni už se zkušený kouč realizovat nemíní. „Všechno jsem si prošel,“ tvrdí na prahu šedesátky.

Platí, že jste dočasným trenérem jen pro jarní kvalifikaci?

„Takto jsme se dohodli.“

A co když přivedete tým na šampionát? Zůstanete?

„To budeme řešit, až se to stane. Všechno je možné. Nerad spekuluju. Soustředím se na to, abychom zvládli kvalifikaci, což nebude vůbec jednoduché.“

Realizační tým házenkářské repre Rastislav Trtík - hlavní kouč

Martin Galia - hrající asistent

Radek Bartošic - asistent

Jiří Tkadlec - hlavní analytik

Radim Pernický - manažer, vedoucí týmu

Postupují dva a ještě je šance ze třetího místa. Leckdo si řekne, že by to Česko mělo zvládnout, ne?

„To může říct jen ten, kdo nerozumí házené. Češi v této skupině určitě favority nejsou. Nemáme takové individuality jako Rusové. Naše síla je v týmu. Ukrajinci hráli první zápas s Ruskem nerozhodně a druhý prohráli o dva góly. Obě utkání se kvůli covidu odehrála v Minsku. Ti kluci hrají ve velmi silných klubech. U nás je v nejlepším týmu Standa Kašpárek v maďarském Picku Szeged. Jeho výkony sleduju, roste. Mám z něho obrovskou radost. Na jeho postu ale hraje Štěpančič, který ho na hřiště v těžkých zápasech moc nepustí. Má přednost.“

Když vám ze svazu zavolali, jestli to po Kubešovi a Filipovi vezmete, hned jste kývl?

„Ne ne. Řekl jsem, ať mě nechají jako poslední variantu. Ale jsem nejzkušenější trenér v Česku, mám toho nejvíc za sebou. Respektuju to. Je nepsaná povinnost to vzít a neleknout se. I když je to popravdě čertovské dílo, čertovská smlouva. Tahle situace není pro každého.“

S kým nemůžete počítat?

„Bohužel budou chybět Ondra Zdráhala s Pavlem Horákem. U obou se to vědělo předem. Ondra se už nechce věnovat vrcholové házené, kandiduje na předsedu svazu. Pavel to hlásil už za minulých trenérů, před mistrovstvím světa. Je obrovská škoda, že ho mít nebudeme.“

Klubovou kariéru už jste uzavřel?

„Po odchodu ze Zabrze jsem měl čtyři nabídky z polské ligy, z druhé bundesligy. Odmítl jsem. Už mě to tak nemotivuje, neláká. Prakticky všechno jsem si prošel. Trénovat v tolika soutěžích, to žádný současný kouč nestihne. O tom jsem přesvědčený.“

Býval jste hodně emotivní. Pořád je ve vás oheň?

„Jak zraje víno, zrají obecně i trenéři. Když to ve mně bublá, nechám tomu průchod. Ale už je to více účelové než emotivní. K této cestě dospěje každý trenér. Pokud to vydrží.“

Vzniká souběžně i „béčko“, které Česku před mistrovstvím světa v Egyptě chybělo?

„Nechceme ponechat nic náhodě. Vytvořil jsem jeden velký první tým, v němž bude jednadvacet hráčů, a druhý takzvaný rezervní. Kdyby nedej bože došlo k průniku viru mezi nás.“

Kolik budete mít času na přípravu?

„Část týmu se sejde v neděli večer sedmého března. Někteří ještě budou dohrávat své soutěže, takže přijedou v pondělí dopoledne. S hráči mluvím, budu jim posílat videa. Rusy jsem sledoval na mistrovství světa, hráli velmi dobře. Tohle není Rusko, se kterým jsme hráli v Plzni, a Roman Bečvář dal v posledních vteřinách vítěznou branku. Má deset jiných, kvalitnějších hráčů a nového trenéra Velimira Petkoviče. Trénoval v bundeslize a dlouho vedl v Göppingenu Martina Galiu. Většina hráčů hraje pravidelně SEHA League a Champions League. Ale dá se s nimi hrát.“

Jak bude vypadat vaše bublina?

„Opatření budou přísná. Každý musí přinést negativní test na covid, který nesmí být starší než čtyřicet osm hodin. Hned po příchodu do hotelu projde antigenním a pak hned PCR testem. V průběhu soustředění budeme znova testováni, aby se hráči mohli při návratu do svých klubů prokázat negativními výsledky testů. Musíme vytvořit dva segregované týmy, které se v bublině nepotkají. Je potřeba pracovat tak, abychom měli jistou zálohu. Všichni se potkáme v Ostravě. Morava je momentálně čistější než Čechy. Ručím za halu v Polance. Vím, že v ní nikdo netrénuje. Původně jsme chtěli být v Brně, kde hrajeme, ale tam trénují další družstva z jiných sportů. Musíme být opatrní. Druhá skupina bude trénovat v Bohumíně, kde bude mít perfektní podmínky. Tam taky nic neprobíhá. Jsou to čisté haly.“

Jak dlouho bude k dispozici záložní mužstvo?

„Dvanáct hráčů to bude v Ostravě jistit až do pátku, kdy hrajeme s Faerskými ostrovy. Jakmile to odehrajeme a všichni budou zdraví, rozpouštíme rezervní tým. Budeme se soustředit jen na závěrečný nedělní zápas proti Rusku. Je to netradiční, ale nutná organizace.“