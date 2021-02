Best of MS v házené: zákrok nohou za ušima, gigant i thriller mistrů

Všechno začalo na konci základní hrací doby. Egypťané se drželi, mohli mít poslední útok a za stavu 28:28 útočit na postup, jenže Mohamad Mamdúh to nevydržel a vkročil při střídání na hřiště o pár desetin sekundy dřív. Dánové se vztekali a zasáhlo video, které míč přisoudilo jim, jenže Mikkel Hansen, největší hvězda světové házené, zkazil přihrávku. A to nemělo být zdaleka všechno:

Jenže gólman s českými kořeny (jeho otec do Švédska emigroval) vytáhl fantastický zákrok. Dokázal bleskově přesunout těžiště a vykopnout pravou nohu tak, že míč vyrazil! Chodidlo dostal vysoko nad úroveň vlastní hlavy a ze zásahu, který mnohem víc připomínal gymnastiku, tvrdě dopadl na zem. Sice se nechal ošetřit, ale do druhé půle znovu nastoupil a Francie se už nevzpamatovala.

Švédové patří mezi širší elitu, ale ve finále nebyli dvacet let. Do Egypta nepřijeli jako favorité při triumfu z roku 1999, ale s mladým týmem, který se měl pořádně prosadit až doma za dva roky. Jenže hvězdy budoucnosti začaly zářit dřív a šampionát rozsvítil zákrok Andrease Palicky.

Český (ne)propadák

Celé mistrovství bylo ovlivněno koronavirem a nejvíc na to doplatili Češi. Největší osobnost české házené posledních let Filip Jícha už v listopadu žádal, ať se MS odloží, a to ještě netušil, co přijde. Na přelomu roku se začal přes veškerá opatření virus šířit v českém kádru, narychlo se sháněli náhradníci, počítalo se, kdy kdo bude moci nastoupit a přiletět. Vše vyvrcholilo vpředvečer začátku šampionátu, kdy český svaz musel účast odříct. Stejně dopadl i výběr USA.

„Je mi hrozně líto, že jsme nemohli odcestovat na mistrovství světa do Egypta. Za svým rozhodnutím, které jsme jako tým učinili, si však stojíme,“ napsal velezkušený gólman Martin Galia. Následoval malý převrat, kdy vedení svazu těsnou většinou odvolalo reprezentační trenéry Daniela Kubeše a Jana Filipa, následovaly rezignace dalších členů vedení svazu včetně šéfa Jarosslava Chvalného.

Česko i tak na MS zastoupení mělo. Sehraná dvojice rozhodčích Václav Horáček, Jiří Novotný odřídila během šampionátu 7 zápasů včetně semifinále, kde Dánové těsně porazili Španělsko.