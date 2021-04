Házenkářům vypadly opory: Zlá doba na fér jednání. Bramboračka, míní Trtík

Tři zápasy v pěti dnech. Mezitím rychlý přelet z Ukrajiny na Faerské ostrovy. Šílená jízda čeká házenkáře v honičce za postupem na evropský šampionát, který v lednu příštího roku hostí Slovensko a Maďarsko. „Jsem velkým kritikem této situace,“ láteří nad nabitým programem trenér Rastislav Trtík, jehož soubor jde do rozhodující fáze kvalifikace výrazně oslaben.

Zjišťovali jste, proč jisté zahraniční kluby nechtějí uvolňovat hráče pro potřeby reprezentace?

„Hodně jsem na to tlačil. Vůbec se mi to nelíbilo. Paní Šárka Drozdová (generální sekretář ČSH) zatlačila na příslušné lidi z EHF a osobně jsem byl svědkem toho, že kluby opravdu začaly měnit své odpovědi z negativních na pozitivní. Byl tam přímý zásah z EHF. Ti hráči kolikrát nevěděli, co za tím stojí, jak to probíhá.“

U německého Bergischeru jste ale neuspěli.

„V klubech se hraje o sponzory, body, smlouvy, prestiž, udržení v nejvyšší soutěži. Chápu je, že to nechtějí brát na sebe. Aby musely říct, že to oni je nepustili. Proto lehce vytváří tlak na hráče. Řeknou jim, že když se vrátí z reprezentace, budou čtrnáct dní v karanténě. Opět nebudou hrát, trénovat, nezískají body. Budou problémy se sponzorem, kontraktem. Takhle chytře se to dělá, aby byly kluby čisté. Na férové jednání je doba velmi zlá. Zodpovědná je za to EHF. Ale tlaky jsou tak obrovské, že v tuto chvíli neexistuje východisko.“

Máte informace, že by Babák s Mrkvou chtěli národnímu týmu pomoct?

„Mluvili jsme s nimi. Určitě by chtěli přijet. Nevytvářel jsem na ně tlak, že je to jenom na nich. To vůbec není pravda. Je to složité, jsou z toho rozladění. Ale nemůžou být naštvaní na klub, ani na reprezentaci. Hledejme příčinu v systému a zamysleme se nad tím jako normální lidé. Proč se nahušťuje program? Hlava mi to nebere. Jsem hodně naštvaný. Musím se hodně držet, abych byl slušný. Možná je pro někoho hlavní motto, ať to máme za sebou. Fakt nevím.“ (krčí rameny)

Máte po náladě, co?

„Když se to všechno nahromadí, je z toho obrovská bramboračka. Postrádám nějakou disciplínu, systém ze strany EHF. Nechápu, proč se kvalifikace natlačila do konce dubna a na začátek května. Který chytrák to vymyslel?! Hrozně by mě zajímalo to jméno. Chtěl bych mu pogratulovat. To se skutečně podařilo. Je to veledílo.“ (ironicky)

program kvalifikace ME 2022 v házené mužů 28. dubna (17:00): Ukrajina – ČESKO (Záporoží) 30. dubna (20:45): Faerské ostrovy – ČESKO 2. května (18:00): ČESKO – Ukrajina Předchozí výsledky: Rusko-Česko 28:27, Česko-Rusko 27:27, Česko-Faerské ostrovy 28:20

Jaké je podle vás lepší řešení?

„Před dvěma lety to v pohodě proběhlo na začátku června po skončení soutěží. Dohraje se, každý si vydechne, zregeneruje a máme prostor pro reprezentaci. Mělo se to dodržet, jak to bylo dřív. Byl bych rád, kdyby mi někdo vysvětlil, proč se to letos hraje takto. Kór když je pandemie a problémy s karanténami. Hráči jsou přetížení, zranění nebo jim chybí herní praxe. EHF není schopna pružně zareagovat na dobu, ve které jsme. Musí se o tom mluvit a řešit to. Bohužel rozhodují nekompetentní lidé, kterým chybí tělovýchovné vzdělání a vědomosti. Dnes může dělat funkcionáře každý, což je špatně.“

Co evropské federaci primárně vyčítáte?

„Drží se systémů, které už nejsou vůbec funkční a není schopna vytvořit komfort a kvalitu herního projevu jednotlivých hráčů. Skutečně není jednoduché fungovat v tomto týmu. Po jednom tréninku další den odlétáme na Ukrajinu. Fakt z toho nejsem nadšený. Vážím si všech, kteří dorazili a i těch, co nám pomohli v prvním cyklu. Člověk nemůže být zlý na nikoho, kdo nepřijede. Někteří dokonce doslova dokulhají jako Vojta Patzel na soustředění. Využil jsem možnosti povolat všech pětatřicet hráčů z playlistu, a přesto nás tu není dostatečný počet. Je to ponížené. Jiné páky už nemám. Kdyby teď k tomuto týmu přišli Mrkva s Babákem, můžete si vsadit, že na Ukrajině vyhrajeme. Ale v této situaci je to velký otazník.“