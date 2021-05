Jícha o sezoně i změnách u repre: Rozhodnutí lidí, co chtějí škodit

Buď Kiel, nebo Flensburg. Nikdo jiný nemá na zlato nárok. „Už je to jen mezi námi dvěma,“ říká český kouč „zeber“ Filip Jícha ve finiši bundesligy. I jeho druhá sezona na lavičce THW skončí úspěchem. Stála spoustu nervů, sil a odhodlání. Pandemie koronaviru si drsně vybrala svou daň. „Kluby už vyčerpaly prakticky všechny svoje rezervy,“ přibližuje v rozhovoru pro iSport Premium. V zamčené části článku říká i názor na odvolání bývalých spoluhráčů Jana Filipa a Daniela Kubeše z pozice reprezentačních trenérů.

Taháte se s Flensburgem o první místo. Hraje něco ve finiši vyloženě pro vás?

„Máme lepší bilanci vzájemných zápasů. Rozhodnuto ale ještě nic není. Byli jsme měsíc v karanténě, tak to teď doháníme. Minulou středu jsme hráli Ligu mistrů, v sobotu náročný zápas v bundeslize a v pondělí další. Je to obrovská loterie. Vidíte, jak daleko jsou hráči za hranicí únosnosti. Je to problém nejen náš, ale i Flensburgu. Prostě krizový rok. Bojujeme, ovšem nemyslím si, že bychom my i oni dokázali dohrát ročník bez ztráty bodu. To je takřka nemožné. My to máme ve svých rukou. Flensburg musí věřit, že získáme o bod míň. Kádrově jsme na tom víceméně stejně. Oba týmy jsou opravdu pod vodou.“ (usmívá se)

Jak za těchto okolností pracujete jako kouč?

„Snažím se vymýšlet strategie, jak hráče oslovit, učinit jim to zajímavé. Nicméně, nikdo už na to moc nemá hlavu. Hráči jsou úplně K. O. Náš sport je enormně fyzicky náročný. Po zápase jste tak rozbitý, že nemůžete další den vstát a jít si zase nechat rozbít hubu. Tělo potřebuje regeneraci, kterou momentálně vůbec nemáme. Proto jsou pro mě hráči moderní gladiátoři. Takhle se k nim snažím přistupovat.“

Nabíjí vás něco?

„Je to celé obrovská výzva. Baví mě to, naplňuje. Ještě tři týdny musíme vydržet. Nejhorší je to pro ty, co pojedou na olympiádu. Po tomto brutálu dostanou týden dovolenou. Když se vrátí z olympiády, dám jim před novou sezonou pět dní volna. To je samozřejmě absolutně neúnosné. Bohužel, tahle